ANAの貨物事業が大きく変わる！

ANA ホールディングスが2026年3月27日、グループ傘下の貨物事業会社であるANA Cargo、NCA（日本航空航空）、NCA Japanの3社を1社に統合すると発表しました。統合時期は2027年4月1日を予定しており、存続会社はNCAとし、同社の航空運送事業許可を継続するとのことです。

【写真】えっ客室ある…これがNCAの「貨物ジャンボ」驚愕の機内です

この統合は、ANA Cargoが持つコンビネーションキャリアとしての知見と、NCAグループが持つ貨物専業航空会社としてのノウハウを融合させるものです。

2026年4月以降、海外での販売体制の一元化や、中部、関西、シカゴの各空港における上屋体制の集約などを順次進めます。これにより、営業から運航、ハンドリングまでの一貫対応を実現し、顧客の利便性向上を図ります。

ANAホールディングスは、貨物事業を成長の重要なドライバーと位置付けています。今回の統合で「シナジー効果300億円」を創出し、アジアを代表するコンビネーションキャリアを目指すとしています。