れいわ新選組の奥田芙美代参院議員が2026年3月23日に行ったライブ配信で、高市早苗首相と片山さつき財務相のふくらはぎから「妖気」を感じたと語り、ネットの注目を集めている。

「『敬語でどつきに行く』チャレンジをしている」」

波紋を広げたのは、奥田氏による「やっと夕飯。明日明後日怒涛の連チャン質疑」とのライブ配信での発言だった。

奥田氏は夕食どきのライブ配信で、「寝れない、寝れない。とにかく『質疑、質疑、また質疑』みたいなさ。みんなの代わりに色々言わなきゃいけないわけじゃん」と、25日に予定していた参院予算委員会での質問に際し、忙しい日々を送っていると語った。

2月より同党の共同代表を務めている奥田氏は、共同代表となったことを受け「（地元の）博多弁で言うと、めちゃくちゃ乱暴な言葉になってきちゃうから、お国言葉を出さずに『敬語でどつきに行く』チャレンジをしている」と質疑の方法についても試行錯誤を繰り返していると明かした。

「何がすごいって、財務大臣も総理大臣も絶対スカートだと思わない？」

自身の発言をめぐり「不穏当議員」とされたことに不満を漏らしていた奥田氏だが、突如、真剣な面持ちで茶碗を置くと「私、思ったから言うんだけどさ。思ったこと全部言っちゃうんだけどさ......」と切り出した。

「すごいのよ。何がすごいって、財務大臣も総理大臣も絶対スカートだと思わない？」

奥田氏は声をひそめ、「総理大臣も財務大臣も、いつ何時でもスカートでしょ。みんな知ってる？ タイトスカートだよね」と視聴者に問いかけた。

「そうするとさ、ふくらはぎ見えるよね。で、私さ、今日も見たんだけど、すぐ近くだから。何せ狭いからさ、見えるわけよ」

奥田氏自身は「寒いし、国会って。私はズボン、パンツじゃないとありえないわけ」というが、「だけどあの2人ってさ、絶対にタイトスカートでしょ。そうすると何見える？ 足見えるよね。ふくらはぎ見えるよね」と高市氏と片山氏の「ふくらはぎ」が気になったと告白した。

「ふくらはぎから妖気を感じるって、ただごとじゃないと思わない？」

「人のふくらはぎって、普通に歩いてて見えるじゃん。スカート履いてりゃそれは見えるよ。でも私ね、普通に日常生活でふくらはぎが見える女性、たまに男性もいるけど、そういう人たちのふくらはぎはなんて感じないけど。あの2人のふくらはぎからは、ただならぬものを感じるわけ」

「元々、『 国会村』っていうのはもう邪気とか漂ってるわけよ」と持論を展開した奥田氏は、「私はふくらはぎから妖気を感じる」と真剣な面持ちで語った。

「びっくりしたよ。ふくらはぎから妖気を感じるって、ただごとじゃないと思わない？」とし、「みんな、ふくらはぎから妖気を感じたこととか、あるの？」と問いかけた。

「とにかく歴史を刻んでる。ふくらはぎから妖気......歴史が」

右手で頬を覆うようにした奥田氏は、「マジで、マジで」とささやくように繰り返し、「ヒップラインとかじゃないんだよ。顔からとかじゃない。手から、腕からじゃない。ふくらはぎから妖気」と熱の入った様子で続けた。

一転して明るい調子に戻った奥田氏は、「ま、これ私の主観だからね」とコメント。「でも、やっぱこれテレビからとかじゃ全然わかんなかったもん」。

再び真剣な声色に戻ると、「すごいから、とにかく。見に来てよ」と呼びかけた。

奥田氏は、「私もさ、ふくらはぎ見せてみるか、って。でも私のふくらはぎなんか大したことないんだよ。とにかく歴史を刻んでる。ふくらはぎから妖気......歴史が。歴史を刻んでらっしゃる。叶わないよ」と首を振った。

高市氏と片山氏の「ふくらはぎ」をめぐる奥田氏の訴えは、SNSで広く拡散され「ちょっともう何言ってるのかわからない...」など、困惑の声が上がっている。