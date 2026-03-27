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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

「忙しくてジムに行く時間がない」「運動習慣が身に付かず、いつの間にかやめてしまった」。まさに、トレーニーあるあるですよね。

油断するとすぐに中年体型に戻ってしまいそうになる私も、過去何度か悩ましい思いを繰り返してきました。

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そんな悩める子羊を救ってくれそうなアイテムが、machi-yaに登場しています。「無限階段PRO」は、美意識の高い韓国のTV通販で大ヒットし、累計2.8億円を突破したという話題のステッパー。自宅の部屋を、ちょっとしたジムに早変わりさせてしまうプロダクトです。

散歩から登山まで、これ1台

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私の過去の経験上、運動習慣を身に付ける上でもっとも大切なのは、ムリをしすぎないことだと言えます。

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この点、「無限階段PRO」は、16段階の強度調整と3段階の角度調整を搭載。軽くほぐしたい日も、がっつり下半身を追い込みたい日も、その日のコンディションに合わせてすぐに切り替えることができます。

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お尻・太もも・ふくらはぎなど下半身全体をバランスよく刺激できるので、たった10分でも、じわっと汗ばむほどの刺激を実感できました。

子どもからシニアまで家族みんなで気軽に使えるのも、うれしいポイントですね。

続けられる工夫がありがたい

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運動が続かないもうひとつの理由が、モチベーション維持の難しさ。そこで役に立つのが、タブレットスタンドです。

動画を1本見終わるまでステップし続けていれば、10分なんてアッという間。このタブレットスタンドでしか動画を見ないなどのルールを決めておけば、運動習慣も身に付きやすいはず。

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さらに、運動時間・消費カロリー・歩数など7項目を表示できるスマートタイマーも搭載。自分の頑張りが数字で見え、食事量とのバランスを意識しながらトレーニングできるのも、大切なポイントです。

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ボトルホルダーも付いているので、必要に応じて、きちんと水分補給しながらトレーニングしましょう。

静音＆折りたたみ設計

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マンション住まいの方が気になる音の問題も、しっかりケアされています。

マグネティックホイール構造の採用により、使用中の音は約40〜50dBとほとんど気にならないレベル。夜間やマンションでの使用には、市販の防振マットなどを併用するとより安心です。

また、使わないときはコンパクトに折りたたんで収納できるので、部屋のジャマにもなりませんよ。

約15分で組み立てできるカンタン仕様となっており、3年間の保証も付いている「無限階段PRO」は、初心者から上級者までカバーできる本格的なトレーニングマシンです。

はじめての方でも安心してスタートできますので、気になる人は、お得なリターンが終了してしまう前に、お早めのチェックをお忘れなく！

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Source: machi-ya

本記事制作にあたりPassionate_Co_Ltdより製品の貸し出しを受けております。