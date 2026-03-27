Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

片手で吊り革を握りながら、もう片方の手でリュックのファスナーをゴソゴソ。スマホを取り出すだけなのに、なぜこんなに手間取るのか。

毎日のことだからこそ、そんな小さなイライラも地味に効いてきますよね。通勤リュックに求めるのは、大容量でもハイブランドでもなく、「欲しいモノにすぐ手が届く」こと。

ただそれだけのはずなのに、意外と叶えてくれるバッグに出会えないのが正直なところでした。

そんなときに目に留まったのが、背負ったまま3秒で取り出せると評判の「QUICK PACK officer 15」です。シリーズ累計ユーザー総数3.5万人を突破した実績も気になり、実際に試してみることにしました。

第一印象は「ちょうどいい」品の良さ

Photo: 山田洋路

「QUICK PACK officer 15」のフォルムは、スクエアに近いけれど角が丸いシルエット。ビジネスバッグとしての品がありつつ、カッチリしすぎない絶妙なバランスです。通勤電車の中で悪目立ちしない、ちょうどいい存在感。

素材のPUレザーはマットで落ち着いた光沢があって、指で触れるとサラサラした滑らかな質感。「合皮って安っぽいのでは？」という先入観を、良い意味で裏切ってくれました。サイズは少し余裕がある印象ですが、このゆとりが収納したときに活きてきそうです。

荷物フル装備。7つのポケットと10の収納スペースは機能するか？

Photo: 山田洋路

まずは収納力の本気テスト。PC、充電器、マウス、水筒、お弁当箱、ポーチ、A4書類、メモ帳、ペンケース--。「荷物多めのフル装備」を実際に詰め込んでみました。

Photo: 山田洋路

結果から言えば、すべてのモノに定位置が生まれました。特に「見える化」の効果は大きい。メッシュ素材の仕切りポケットを含む10の収納スペースのおかげで、ファスナーを開けた瞬間に中身が一覧できるんです。充電器はここ、マウスはここ、と視線だけで確認して手を伸ばせる。「確かこのへんに入れたはず……」と手探りする機会が減りそうです。

背負ったまま3秒？ スマポッケの体感速度

Photo: 山田洋路

看板機能の「背負ったまま3秒でスマホ取り出し」も試してみました。実際に背負った状態でポケットに手を伸ばすと、最初の1〜2回は位置を探る感覚がありましたが、3回目あたりからは身体が場所を覚えます。位置さえ掴んでしまえば、ズボンのポケットから出すのとほぼ同じ感覚で取り出せる。ファスナーを開ける動作がないぶん、むしろズボンのポケットより速いかもしれません。

マグネット式の開閉は、開けるときはスッと軽く、閉めるときはパチッと吸い付くように閉まります。しっかり閉まった感触があるので、歩きながら「開いてないかな？」と不安になることもありません。

自販機みたいなボトルホルダーとアクセスの良さ

Photo: 山田洋路

ペットボトルを上からポンと入れて、下からスッと引き出す構造は、慣れると片手でスムーズ。下側がハーフオープンになっていて、指を入れてボトルを掴めるのに、歩いて振動しても落ちない絶妙な設計です。

フロントポケットからの財布の取り出しには、バッグをサッと身体の前に回す動作は入りますが、それでもリュックを地面に降ろしてファスナーを全開にする手間を考えれば、格段にラクです。

スーツにも私服にも。馴染みすぎるPUレザーの質感

Photo: 山田洋路

通勤リュックとして避けて通れないのが「見た目」の問題。機能が優れていても、スーツに合わなければ選びにくいですよね。

その点、このバッグはスーツにもカジュアルな服装にも浮かずにマッチします。PUレザーの落ち着いた光沢がビジネスシーンでの品格を保ちつつ、丸みのあるフォルムのおかげで休日のスタイルにも自然に溶け込む感じ。

新色4カラーのニュアンスも絶妙でした。今回試したネイビーは、黒ほど重すぎず、かといって明るすぎない落ち着いた色味。どの色を選んでも派手すぎず、でも周りと被りにくいという良いバランスに収まっています。

7つのポケット・10の収納スペースによる「見える化」のおかげで、バッグの中での迷子はもう卒業できそう。「リュックを降ろす」という動作がなくなるだけで、毎日の移動がどれくらい身軽になるか、「QUICK PACK officer 15」のプロジェクトページで、その詳細な特長を確認してみてください。

もう荷物は探さない。サッと取り出し、動きを止めない快適通勤リュック 24,580円 超早割23%OFF machi-yaで見る

＞＞もう荷物は探さない。サッと取り出し、動きを止めない快適通勤リュック

Photo: 山田洋路

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。