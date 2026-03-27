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YouTubeチャンネル「YOU投資チャンネル」が、「【26年3月】最強ハイリスク投信10個の定点観測！今月は何が一番強かった？来月は何が起きる？【FANG+/一歩テック/メガ10/ノムハン/電力革命/モメンタム/ゴルナス】」と題した動画を公開した。動画では、日本で人気のハイリスク・ハイリターンファンド10銘柄を定点観測し、直近1ヶ月のリターンや投資効率（シャープレシオ）をもとに、各ファンドの実力や展望を解説している。



YOU氏はまず、現在のマクロ環境について、米国10年国債利回りの急騰がテクノロジー株やAI関連銘柄にとって「致命的な逆風」となっていると指摘。その一方で、歴史的な円安水準が米国ファンドの下落ダメージを吸収する「クッション効果」を生んでいると解説した。



続いて、対象となる10銘柄を「王道メガテック陣」「次世代・半導体陣」「特殊戦略陣」の3グループに分類。直近1ヶ月のリターンランキングでは、FANG+が4.63%のプラスで1位となった。YOU氏はその理由を、構成銘柄への均等投資ルールが、金利上昇局面において「まさかのリスク分散の裏技として大活躍できた」と分析している。一方、最下位に沈んだゴルナスについては、株安と金利上昇による「ダブルパンチ状態」で、金とのヘッジ機能が崩壊しマイナス16.1%という結果になったと警鐘を鳴らした。



さらに、リターンの絶対値だけでなく、リスクに見合ったリターンを効率よく出せているかを示すシャープレシオを用いてファンドを比較。1年スパンで見ると、電力革命（ニュートンパワーイノベーションファンド）が3.49という「他の追随を許さない異常な高数値」を記録しており、ディフェンシブな性質とAI革命の恩恵を併せ持つ「奇跡の構造」であると評した。



動画の最後には、4月のCPI（消費者物価指数）発表や巨大IT企業の決算、FOMCなどの重要イベントが相場に与える影響にも言及。YOU氏はリターンだけでファンドを選ぶ危険性を説き、ボラティリティやルールの性質を理解した上で投資判断を行うことの重要性を提示して締めくくった。