「Roomba 105 Combo ロボット」（ホワイト）

Amazonにて、ルンバのロボット掃除機が特別価格で販売されている。期間は4月9日23時59分まで。

今回、2つの大判円形モップパッド「DualClean モップパッド」を採用し、壁際の水拭き時にパッドが伸縮する「PerfectEdge」技術も搭載したモデル「Roomba Plus 505 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」や、絡まりにくいゴム製デュアルアクションブラシを採用し、PrecisionVision AIテクノロジーを搭載したモデル「Roomba Max 705 Vac ロボット + AutoEmpty 充電ステーション」（ブラック）、機械式圧縮処理を搭載し最大60日間（※）ゴミ捨て不要で、ゴミやホコリをしっかり除去する4段階クリーニングシステムを搭載した「Roomba 205 DustCompactor Combo ロボット」などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

（※）全ての家庭環境において、期間を保証するものではありません。

「Roomba Plus 505 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」（ブラック）

「Roomba Max 705 Vac ロボット + AutoEmpty 充電ステーション」（ブラック）

「Roomba 205 DustCompactor Combo ロボット」（ホワイト）