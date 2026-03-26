2026年4月6日（月）夜9時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の最新シリーズを放送。このたび、『今日、好きになりました。』シリーズの年間楽曲タイアップアーティストがAdoに決定し、主題歌と挿入歌を担当、4月の最新シリーズからAdoが歌唱する「春に舞う」が主題歌となる。

【映像】Adoの生声と『今日好き』主題歌

『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。2025年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数（※1）および番組総視聴者数（※2）の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録（※3）を更新するなど、大きな話題を呼んでいる。

番組主題歌に決定した「春に舞う」は、歌い手・Adoが歌唱する『今日好き』のために書き下ろされた最新楽曲。「花びら 染めてく空 色づきはじめる視線の先に 今、好きだと気づいた」という瑞々しい一節や「知らなかった切なさに 滲んだ君の背中が見えた ほろりほろりほろり 溢れる前に ちゃんと伝えなきゃ」と、募る想いを抑えきれなくなる心の変化を鮮明に描いており、切なさと高揚感が同居する爽快でアップテンポな曲調が『今日好き』の世界観に華を添えている。

今回、初めて『今日好き』の主題歌と挿入歌を担当するAdoは、「『今日好き』を観ていると共感できる部分もあったり、私が経験できなかった青春がたくさん詰まっているので、本当にいいなぁ、素敵だなと番組を観ていて温かい気持ちになります」とコメントを寄せている。（以下、全文掲載）



（※1）2025年9月8日（月）〜9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。

（※2）2025年7月21日（月）〜9月14日（日）の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。

（※3）2025年9月8日（月）〜9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。これまでに放送した特番を除く、シリーズ放送を行っている番組において最高視聴者数を記録

Adoコメント

この度わたくしAdoが2026年4月からの『今日、好きになりました。』の主題歌、そして挿入歌を担当させていただくことになりました。『今日好き』を観ていると共感できる部分もあったり、私が経験できなかった青春がたくさん詰まっているので、本当にいいなぁ、素敵だなと番組を観ていて温かい気持ちになります。そんな青春への憧れを込めて今回全力で歌わせていただきました。番組とともに主題歌、挿入歌にも注目してくださると嬉しいです。



▼楽曲情報

ABEMA『今日、好きになりました。』シリーズ主題歌

Ado「春に舞う」

作詞：トミタカズキ (SUPA LOVE) ・藤原優樹 (SUPA LOVE)

作曲・編曲：トミタカズキ (SUPA LOVE)

■Adoプロフィール

23歳の歌い手。2020年に「うっせぇわ」でメジャーデビューを果たし社会現象に。22年1月に発売した1stアルバム『狂言』や映画『ONE PIECE FILM RED』の楽曲を収録したアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』はランキングを席巻しロングヒット。2025年4月からは全33都市を回る日本人最大級規模の世界ツアーを開催し、大成功を収めた。11月には自身初の東阪ドームツアーを完遂。2026年7月には日産スタジアム公演を開催する。

