こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月26日は、「動画はオンデマンド派」という方にぴったりな、Xiaomi（シャオミ）のアンテナ不要Google TV搭載チューナーレステレビ「TV A Pro 43 2026」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

シャオミ【3年保証】 チューナーレステレビ 43インチ 4K 液晶 量子ドット(QLED) HDR10 Google TV搭載 スマートテレビ Dolby Atmos HDMIポート有 モニター接続可能 MEMC OK Google 音声検索 グーグルキャスト Airplay ネット動画対応 低ブルーライト VESA規格 フルスクリーン 超薄型 A Pro 2026シリーズ 29,800円 （25%オフ） Amazonで見る PR PR

スマホ視聴派にフィットするチューナーレス設計。xiaomiの「TV A Pro 43 2026」が25％オフで過去最安に！

xiaomi（シャオミ）の「TV A Pro 43 2026」は、アンテナ不要のGoogle TV搭載チューナーレステレビ。

スマホで動画視聴がメインの人にぴったりなコスパ重視の1台が、25％オフの過去最安で販売中です。

本製品は、Google TVを搭載したチューナーレステレビ。地上波アンテナが不要で、YouTubeやNetflix、Prime Videoなどの配信サービスを中心に楽しみたい人に最適です。

普段からスマホで動画視聴をしている方なら、そのまま大画面へシフトするだけ。43インチのサイズ感は一人暮らしや寝室にも置きやすく、ミニマルな視聴環境を構築できます。

さらに今回は25％オフの過去最安という価格面の魅力も見逃せません。

QLED×4Kで引き込まれる映像体験

ディスプレイには広色域対応のQLEDパネルを採用。色の再現性を高めた鮮やかな映像を楽しむことができます。

加えて、HDR10およびHLGに対応した4Kディスプレイにより、明暗差のあるシーンでも細部までしっかり描写。光と影のコントラストが際立ち、映画やドラマの没入感を一段と高めてくれる仕様です。

精密な色調整と高解像度を兼ね備えたこの1台は、価格以上の映像体験を求める人にフィットします。

25％オフで過去最安の今こそ手に入れたい高コスパテレビ。Xiaomiの「TV A Pro 43 2026」は、チューナーレス×Google TV×QLED 4Kのバランスが魅力。動画視聴中心のライフスタイルにぴったりな1台です。

シャオミ【3年保証】 チューナーレステレビ 43インチ 4K 液晶 量子ドット(QLED) HDR10+ Google TV搭載 スマートテレビ Dolby Atmos HDMIポート有 モニター接続可能 MEMC OK Google 音声検索 グーグルキャスト Airplay ネット動画対応 低ブルーライト VESA規格 フルスクリーン 超薄型 A Pro 2026シリーズ 29,800円 （25%オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年3月26日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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Source: Amazon.co.jp