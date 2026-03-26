第34回あん摩マッサージ指圧師国家試験の概要

試験日

2026年（令和8年）2月21日（土）

合格発表

2026年（令和8年）3月26日（木）午後2時

厚生労働省サイトの資格・試験情報ページ、公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページにて受験地・受験番号を掲載して発表され、合格者には合格証書が郵送されます。

＞国家試験合格発表｜厚生労働省

第34回あん摩マッサージ指圧師国家試験結果速報

合格者数・合格率

受験者数 合格者数 合格率 全体 1,070人 910人 85.0% 1,070人 910人 85.0%

あん摩マッサージ指圧師の国家試験の過去5年間の合格率は、およそ84～88%で推移しています。

厚生労働省｜あん摩マッサージ指圧師国家試験の合格発表（第30回、第31回、第32回、第33回、第34回）より作成

配点・合格基準

国家試験の合格基準となる正答率は60%です。第29回（2021年）以降は、1問1点の合計160点満点で出題されており、例年の合格点は96点で変化していません。

出題数 配点 合格基準

合計 160問 160点満点 96点以上

合格後の免許申請手続き

合格後は免許申請の手続きをおこない、有資格者名簿に登録されることで、初めてあん摩マッサージ指圧師としての業務が可能になります。申請から免許証が手元に届くまで時間がかかるので、合格後は速やかに申請手続きをおこないましょう。



公益財団法人 東洋療法研修試験財団 登録・研修部

〒110-0005 東京都台東区上野7丁目6番5号 VORT上野II 6階



申請期間

国家試験合格後随時



必要書類

〈必須書類〉 ・免許申請書（卒業校・東洋療法研修試験財団から配布された用紙を使用） ・診断書（診断日から1ヶ月以内のもの。卒業校（または当財団）から配布された用紙を使用してください。） ・戸籍抄本または本籍地記載のある住民票（発行日から6ヶ月以内のもの） ・免許証送付用宛名用紙（卒業校・同財団から配布された用紙を使用） ・申請手数料：1免許につき5,600円（2免許の場合1万1,200円。卒業校・同財団から配布された振込用紙で振り込む） ・収入印紙 1免許につき9,000円（申請書内に貼付）

書類の提出先公益財団法人 東洋療法研修試験財団 登録・研修部〒110-0005 東京都台東区上野7丁目6番5号 VORT上野II 6階申請期間国家試験合格後随時必要書類〈必須書類〉 ・免許申請書（卒業校・東洋療法研修試験財団から配布された用紙を使用） ・診断書（診断日から1ヶ月以内のもの。卒業校（または当財団）から配布された用紙を使用してください。） ・戸籍抄本または本籍地記載のある住民票（発行日から6ヶ月以内のもの） ・免許証送付用宛名用紙（卒業校・同財団から配布された用紙を使用） ・申請手数料：1免許につき5,600円（2免許の場合1万1,200円。卒業校・同財団から配布された振込用紙で振り込む） ・収入印紙 1免許につき9,000円（申請書内に貼付） ＊罰金刑以上の刑に処せられたことのある人や、合格後1年以上経過した人については別途提出書類が必要（詳しくは東洋療法研修試験財団のサイトを参照） 〈登録済証明書の発行を希望する場合のみ必要〉 ・登録済証明書用はがき（卒業校・同財団から配布されたはがき） ・85円切手（所定のはがきに貼り付ける） 〈登録済証明書の発行を希望する場合のみ必要〉 ・登録済証明書用はがき（卒業校・同財団から配布されたはがき） ・85円切手（所定のはがきに貼り付ける） 免許登録後、免許証が手元に届くまでは1ヶ月半ほどかかります。その間に登録済証明書の提出を求められる職場もあるので、必要な場合は免許申請時に依頼しておきましょう（後日では発行不可の場合があります）。

参照：新規登録申請について｜東洋療法研修試験財団 参照：新規登録申請について｜東洋療法研修試験財団

あん摩マッサージ指圧師の給与データ

あん摩マッサージ指圧師として働くにあたり、給与水準は気になるポイントの一つです。ここでは、ジョブメドレーに掲載されている求人情報をもとに、あん摩マッサージ指圧師の給与の傾向を整理します。

下限平均 上限平均 総平均 正職員の月収 25万4,263円 40万821円 32万7,542円 正職員の年収 355万9,682円 561万1,494円 458万5,588円 パート・アルバイトの時給 1,365円 1,773円 1,558円

※年収は「月給の総平均 × 14ヶ月（ボーナスは月給の2ヶ月分）」で試算

残業手当や賞与など月によって変動する金額は含みませんので、実際に支給される金額はこれよりも高くなる可能性があります。あん摩マッサージ指圧師の給料の一例として参考にしてください。

続いて、あん摩マッサージ指圧師が活躍する主な職場別に給与を紹介します。

※ジョブメドレーに掲載中の求人に記載されている給与の平均を基に算出

※年収は「月給の総平均 × 14ヶ月（ボーナスは月給の2ヶ月分）」で試算



最も年収が高かったのは介護施設の約527.6万円でした。続いて整骨院・接骨院が501.8万円、代替医療・リラクゼーションが470.9万円と続きます。

あん摩マッサージ指圧師のリアル

国試に合格しても、入職後に歩むキャリアは人それぞれです。なるほど！ジョブメドレーでは、これまでさまざまな職種に取材してきました。そのなかで聞いた実体験を紹介します。

＜ケース1＞元漫画家のSさん 20代前半で漫画家デビューを果たしたSさん。連載終了後も夢を追いながら職を転々としましたが、30代後半で将来を見つめ直し、興味のあった東洋医学の世界へ。専門学校を経て、訪問介護マッサージの現場に飛び込みました。 ＞【転職者インタビューvol.36】あん摩マッサージ指圧師3年目44歳／転職複数回

＜ケース2＞訪問マッサージで独立開業した峯村さん 整骨院での勤務を通じて、通院が困難な患者さんの存在に気づいた峯村さん。自ら訪問マッサージ事業所を立ち上げ、現在は一人ひとりの自宅を回っています。出勤から訪問、患者さんの記録作業まで、一日の流れを密着取材しました。 ＞あん摩マッサージ指圧師の一日に密着！「困っている人に寄り添いたい」訪問への思い

ジョブメドレーを使って仕事が決まるまでの期間

実際に就職や転職を考えた場合、次の職場はどれくらいの期間で決まるのでしょう。で転職したあん摩マッサージ指圧師323人のデータを分析しました。

求人サイトジョブメドレーを利用して仕事を決めたあん摩マッサージ指圧師が、応募から入職までにかかった日数は平均48.7日（中央値36日）でした。この平均日数には「入職を数ヶ月待ってもらった」「資格取得のため急いで入職した」など、さまざまなケースが含まれます。

勤務形態別の日数を調査したところ、正職員は平均57.0日（中央値46日）、パート・アルバイトは平均37.1日（中央値30日）と、入職までの日数が比較的短い結果となりました。

平均日数 中央値日数 正職員 57.0日 46日 パート・アルバイト 37.1日 30日

※実際に入職した求人を対象に、応募から入職までの日数を計測

出典：ジョブメドレー会員データ 期間：2024年12月～2025年11月

対象：ジョブメドレーを通じて転職したあん摩マッサージ指圧師

調査人数：219人 指標：応募から入職までにかかった日数

正職員や常勤の契約職員では、勤務条件や入職時期の調整が必要になることから、入職までに一定の時間を要する傾向があると考えられます。



すでに内定をもらっている人も、これから仕事を探す人も、働き方やキャリアについて考える場面は出てくることでしょう。その際は、をのぞいてみるのも一つの手です。そのときの状況や希望に合った条件で求人を探すことができます。

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