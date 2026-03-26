【ファイナルファンタジーXIV CEROレーティング変更】 4月28日頃 変更予定

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/Xbox Series X/PC用RPG「ファイナルファンタジーXIV」について、4月28日頃に配信予定のパッチ7.5からCEROレーティングをCからDに変更する。

この変更は、ゲーム内で個人やパーティーでポーズをとってスクリーンショットを撮影する「グループポーズ」機能の自由度を維持し制限を加えないためのもので、ゲーム内容や利用規約、サービス料金などには変更はない。

17歳未満のユーザーに対しては、変更によるペアレンタルコントロールの設定や変更内容について保護者と確認、相談の上利用してほしいという。

パッチ7.5「彼方に至る路」はメインクエストPart 1が4月28日に配信予定。6月上旬に7.51、7月下旬に7.55、9月上旬に7.56を配信予定としている。

3月13日に配信されたPLLより

【FINAL FANTASY XIV Letter from the Producer LIVE Part XCI】

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