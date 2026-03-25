ベッドでもデスクでも自由自在なスマホホルダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、寝ながらでも快適に操作できる360度可動のフレキシブルアーム搭載スマホホルダー「200-STN099BK」を発売した。
■寝ながらでも快適な視聴体験
ベッドでくつろぎながらスマートフォンを操作したい、そんなニーズに応えるのが本製品だ。手で持つ必要がないため、長時間の動画視聴やSNSチェックでも腕の負担を軽減。理想的な位置に固定できるため、よりリラックスした姿勢でコンテンツを楽しめる。日常のちょっとした時間を、より快適で贅沢なひとときに変える。
■自由自在に動くフレキシブルアーム
フレキシブルアームとボールジョイント構造により、角度や位置を細かく調整可能。縦向き・横向きの切り替えもスムーズで、動画視聴や通話、SNSなど用途に応じた最適なポジションを実現する。自分の使い方に合わせて自由にカスタマイズできる、まさに“思い通り”の操作性だ。
■しっかり固定できる安心設計
クランプ式でデスクやベッドフレームにしっかり固定できるため、安定感抜群。クランプ部は1〜7cmの厚みに対応し、幅広い設置場所に対応する。さらに接触部分にはゴム素材を採用し、ズレや傷を防止。安心して日常的に使用できる設計だ。
■幅広いスマホに対応＆充電も可能
【200-STN099BK】3.5〜6インチまでのスマートフォンに対応し、幅広い機種で使用可能だ。ホルダーは伸縮式でしっかり挟み込み、安定した保持を実現する。
【200-STN100BK】MagSafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できる。また、MagSafe非対応のスマホやケースでは付属のメタルリング（1枚付属）を貼って使用できる。
■省スペースで使えるスマート設計
約90cmのアームはしっかりとした長さがありながらも、省スペースで設置可能。使わないときはコンパクトにまとめることができ、デスク周りや寝室でも邪魔にならない。日常生活に自然に溶け込みながら、快適さをプラスするスマートなアイテムだ。
■寝ながらでも快適に操作できる360度可動のフレキシブルアーム搭載スマホホルダー「200-STN099BK」
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フレキシブルアームとボールジョイント構造により、角度や位置を細かく調整可能。縦向き・横向きの切り替えもスムーズで、動画視聴や通話、SNSなど用途に応じた最適なポジションを実現する。自分の使い方に合わせて自由にカスタマイズできる、まさに“思い通り”の操作性だ。
■しっかり固定できる安心設計
クランプ式でデスクやベッドフレームにしっかり固定できるため、安定感抜群。クランプ部は1〜7cmの厚みに対応し、幅広い設置場所に対応する。さらに接触部分にはゴム素材を採用し、ズレや傷を防止。安心して日常的に使用できる設計だ。
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【200-STN099BK】3.5〜6インチまでのスマートフォンに対応し、幅広い機種で使用可能だ。ホルダーは伸縮式でしっかり挟み込み、安定した保持を実現する。
【200-STN100BK】MagSafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できる。また、MagSafe非対応のスマホやケースでは付属のメタルリング（1枚付属）を貼って使用できる。
■省スペースで使えるスマート設計
約90cmのアームはしっかりとした長さがありながらも、省スペースで設置可能。使わないときはコンパクトにまとめることができ、デスク周りや寝室でも邪魔にならない。日常生活に自然に溶け込みながら、快適さをプラスするスマートなアイテムだ。
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