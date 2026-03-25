4月1日（水）「上田と女が吠える夜」

ストレス発散！春の愚痴祭り&1円もムダにしない女 2時間SP

timelesz橋本将生&志尊淳も大参戦!!

『ストレス発散！春の愚痴祭り』

新生活を気持ちよくスタートするため溜まりに溜まった愚痴を大放出！

『物価高にも負けない！1円もムダにしない女が吠える夜』

ガソリン、日用品、食費など、あらゆるものが値上がりしていく昨今…

1円もムダにしたくない女たちが節約生活を語り尽くす！

「ストレス発散！春の愚痴祭り」

▼「長い前髪は邪魔じゃないの？」timelesz橋本将生の色気返しにスタジオ大爆笑！

▼何度も何度も同じシーンを別角度から撮る撮影現場に…高畑淳子が思わず吠える！

▼美村里江、元カレの言動にイラッ、夫の部屋から出てきたものにモヤッ

▼メンバーに崩されて怒り！＝LOVE野口衣織こだわりの整え

▼紅しょうが…熊元は番組スタッフ、稲田はフラれた男性にキレる

▼吉田明世がモヤモヤしたラジオ共演者のコメントとは？

▼「それ正解？」丸山桂里奈の服装批判？夫への怒り爆発！

▼認めないヤツ、変な仲間意識、勝手に戦う…春に現れる花粉症論争！

「物価高にも負けない！１円もムダにしない女が吠える夜」

▼クーポンを使えないのは見栄を張っているから!？倹約家の女性陣にタジタジの志尊淳

▼時間もお金ももったいない！ヘアカラーもセルフでする鈴木亜美

▼30分だったら徒歩で移動？スタッフにタクシー代を出してもらいたくない島崎遥香

▼うたのお姉さん・茂森あゆみが節約を始めたきっかけは育ち盛りの子どもたちの食費

▼家の中は基本薄暗い？ロンドン五輪女子バレーボール代表・大友愛の電気をつけない生活

▼薄いトイレットペーパーに文句を言う息子に橋本マナミが放った衝撃の一言

▼家に1人でいるときは暖房をつけない元AKB48・武藤十夢の驚愕の防寒対策

▼移動は定期券で！ぱーてぃーちゃん・信子が頼りにしている“スパ友”とは？

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子、いとうあさこ、若槻千夏、ファーストサマーウイカ

SPゲスト

橋本将生（timelesz）/ 志尊淳

テーマゲスト（五十音順）

《ストレス発散！愚痴祭り》

高畑淳子、野口衣織（＝LOVE）・紅しょうが・丸山桂里奈・美村里江・吉田明世

《物価高にも負けない！１円もムダにしない女》

大友愛・茂森あゆみ・島崎遥香・鈴木亜美・信子（ぱーてぃーちゃん）・橋本マナミ・武藤十夢