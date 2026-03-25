ピエール・エルメ・パリの桜スイーツ♡「ジャルダンジャポネ」が春限定で登場
春の訪れとともに楽しみたい、とっておきの桜スイーツが登場♡ピエール・エルメ・パリから、桜の魅力を独自に表現した「ジャルダンジャポネ」シリーズが限定販売されます。繊細な味わいと芸術的な美しさが融合した特別なフレーバーは、まるで日本の庭園を思わせる優雅なひとときに。毎年楽しみにしているファンも多い、春だけの贅沢な味覚をぜひ堪能してみてください♪
桜を再構築した特別フレーバー
「ジャルダンジャポネ」は、桜の風味をより印象的に表現するために生まれた特別なフレーバー。
レモンゼストの爽やかさ、トンカ豆のほろ苦さ、グリオットチェリーの甘酸っぱさを絶妙に組み合わせることで、自然の桜を超える奥行きある味わいを実現しています。
繊細でありながら印象的な香りと味わいは、まさに春のイリュージョンです。
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パティスリー＆マカロン登場
ジャルダンジャポネ（パティスリー）
価格：1,026円/アントルメ5,184円
レモン風味サブレやビスキュイに、トンカ豆とレモン風味のグリオットチェリーコンポート、レモン風味ガナッシュモンテを重ねた一品。
ジャルダンジャポネ（マカロン）
価格：406円
グリオットチェリー、レモン、トンカ豆の風味が調和したクリームをサンド。
今回のコレクションでは、パティスリーとマカロンの2種類がラインアップ。それぞれ異なる食感と味わいで、「ジャルダンジャポネ」の世界観を存分に楽しめます。
春限定で楽しめる特別販売
販売期間は2026年4月1日（水）～4月30日（木）※マカロンは5月26日（火）まで。ピエール・エルメ・パリ青山をはじめとする直営ブティックにて展開されます。
2015年に誕生した人気シリーズが2年ぶりに復活し、さらにパティスリーとマカロンを同時に味わえるのは今回が初。春の特別なご褒美として見逃せないラインアップです。
※一部店舗を除く
春を味わう優雅なひととき♡
桜の美しさと味わいを繊細に表現した「ジャルダンジャポネ」は、五感で楽しむ春のご褒美スイーツ♡
見た目の美しさはもちろん、ひと口ごとに広がる奥深い味わいが、特別な時間を演出してくれます。
自分へのご褒美や大切な人への贈り物にもぴったり。春だけの贅沢なひとときを、ぜひピエール・エルメ・パリで体験してみてください♪