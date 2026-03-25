「クリスマスまでに殺してやる」自宅にエアガン、包丁で脅され…「スナック菓子みたいに粉々にしてやる」母親や妹も脅しの材料に…中学で壊された少年の人生【佐賀・いじめ重大事態】

女児にエアガンを向ける同級生を注意したことで、中学校入学と同時にいじめの標的にされたという佐藤和威さん（26）。エアガンを発砲される、刃物を突き付けられるといった同級生らからの凶悪ないじめ行為は、夏休みを境にさらにエスカレートしていく。

【画像】加害者にエアガンで撃たれ続け、給食も取られ、激ヤセしてしまった和威さんと、衝撃的なあざの写真、準備した遺書

「母親と妹を殺されたくなかったら、命令を聞け！俺に服従しろ」

「その日は、2月に入院した母が退院し、半年ぶりに家に帰ってくる日でした」

和威さんは2012年、中学1年の夏の日のことを、こう振り返る。当時も毎日のように、加害者に付きまとわれる日々が続いていたが、母が退院するその日ばかりは和威さんも、加害生徒に「NO」を突き付けることを決めていたという。

「案の定、自宅まで加害者たちが押しかけてきたのですが、『行けない』と断りました。でも、加害者たちはあきらめずに、何度も何度もインターフォンを鳴らし、家にエアガンを向け始めました」

和威さんの母も当時をこう回想する。

「私たちが、『和威は行けないから』と言っても、『なんでですか？ 和威を出してください』『和威ー！ 出てこい！』とすごい声で怒鳴るんです。対処に困って、学校の担任の先生に電話し、『帰宅を促してくれないか』と頼みました。

先生は自宅前まで車で来てくれましたが、車内から窓を開け『早く帰りなさい』とだけ言って帰ってしまって。結局、和威が折れて、『用事があるから行ってくる。すぐ戻る』と家を出ました」

和威さんも当時の気持ちをこう明かす。

「今度こそ、先生は助けてくれると安心したのが間違いだった。先生が帰ってしまった時の、白い車が忘れられない」

和威さんは待ち受けていた加害者の一人、Ｂの自宅へ連れていかれたという。

「家に入ると、B君は僕に包丁を向け、『お前の命は俺が握っている』『母親と妹を殺されたくなかったら、命令を聞け！ 俺に服従しろ』と脅してきました。

さらに、B君は女性用のヘアスプレーと殺虫スプレーを持ってきて、僕に『どっちか選べ』と。僕がヘアスプレーを示すと、B君は僕の顔めがけて、殺虫スプレーを噴射してきました。吐き気がして、苦しくて。

でも、何よりショックだったのが、家族に危害を加えると言われたことでした。それまでも、『死ね』とか『殺す』といった言葉は浴びていましたが、殺意が家族に向けられていると知り、底知れぬ恐怖を感じました」

「当時の僕には彼らにお金を渡す以外の選択肢はなかった」

家族への危害を匂わせ、和威さんを支配下に置いた加害者たち。この頃から、和威さんの脳裏に「自殺」の二文字がよぎるようになる。

しかし、加害者たちはそんな心中を見透かしてか、こう言い放ったのだという。

「『お前が死んだら、ブツ（金銭）を巻き上げられなくなる。だから自殺するなよ』と。『いじめがバレたり、お前が自殺したら、母親や妹がどうなるかわかっているよな』というようなことも言われました。そして最後にこう言うんです。『クリスマスまでに、お前を殺してやるから、安心しろ』と……」

「クリスマスまでに殺してやる」。恐ろしい殺害予告だが、当時、精神的に追い詰められていた和威さんにとって、その言葉は「希望」に思えたという。

「クリスマスになったらこの苦しみから解放される。それまで僕が耐えれば、家族が傷つくことはない。

自分が貯金していたお金は、加害者たちに巻き上げられて底をつき、ついに両親のお財布や家に置いてあった、母の病気が再発した時の入院資金にも手をつけるしかありませんでした。罪悪感はありましたが、当時の僕には彼らにお金を渡す以外の選択肢はなかった」

のちの裁判で認められただけでも、加害者が要求した総額は、約32万8400円にのぼる。だが和威さんの母は、「裁判で証拠が認められなかった金額も含めた総額は100万円を超えるはずです」として、こう主張する。

「10月に入った頃から、お財布からよくお金がなくなるようになりました。ほかにも、和威がどんどん痩せ細っていき、体に傷をつけて帰ってくるなどおかしなことが増えたので、和威には『お守りだよ』といって、ICレコーダーを仕込んだことがありました。

何度か失敗してようやく録音できた音声を聞いた時は、愕然としました。『スナック菓子みたいに粉々にしてやる』『例のブツを持ってこい』という中学生とは思えない言葉で和威が脅されていたのです」

両親がどう学校に相談したものかと思案するうちに、事態が動いた。10月23日、生徒の一人が和威さんが金銭を要求されていることを担任に告げたことで、和威さんが金銭要求を含むいじめを受けていたことを学校側が知ることになったのだ。

母は翌日、警察へ通報し、被害届を提出。いじめの実態は教育委員会にも報告された。しかし、和威さんは再び“裏切り”にあい絶望する。

※「集英社オンライン」では、「いじめ」や「学校トラブル」についての情報を募集しています。下記のメールアドレスかX（旧Twitter）まで情報をお寄せください。



メールアドレス：

shueisha.online.news@gmail.com



X（旧Twitter）

@shuon_news

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班