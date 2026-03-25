子どもを撮影しようとした瞬間、思いがけない出来事が起こったエピソードがXで話題となっています。カメラを向けた先に現れたのは、なんとも堂々とした表情の猫ちゃん。投稿は19万表示、2.3万件のいいねを集め、「とんでもなくエンターテイナー風のネッコw」「可愛すぎる♡」といった声が寄せられました。

【写真：息子を撮影しようとカメラを向けたら、『猫』が…まさかの瞬間】

子どもの写真を撮ろうとしたら、猫が目の前に…。

1歳の息子さんと、姉妹猫が登場するXアカウント『だいちゃん』。話題になったのは、息子さんを撮影しようとカメラを向けた、その瞬間の出来事でした。

「息子氏を撮ろうとしたらカットインしてくるネコ…」というコメントと共に投稿された1枚。画面いっぱいに映し出されていたのは、ぐいっと前に出てきた猫のローズちゃんの姿でした。目を大きく見開き、堂々とした様子でカメラの前に現れたのだとか。

息子さんの姿をほぼ隠してしまうほどの近さで、じっとカメラを見つめるローズちゃん。その表情はどこか自信に満ちているようにも見え、まるで「私も撮って」と言っているかのよう。思わずクスっとしてしまうような、微笑ましい瞬間だったといいます。

画面いっぱいに写る猫の表情がたまらない！と話題

見事な猫のカットインシーンに、Xでは多くの反響が寄せられています。「激アツカットインきた」「撮るのはわたしでしょっ！」「みんなの真ん中にいたいタイプ」「とんでもなくエンターテイナー風のネッコになってるw」「表情が最高」などの声が挙がっていました。

今回の1枚ではすっかり主役の座を奪われてしまった息子さんですが、普段は2匹の猫ととても仲良く過ごしているそう。

飼い主さんによると、息子さんが生まれてから1年8ヵ月かけて少しずつ距離を縮め、そばに近づいても逃げなくなったのだとか。

こうして時間をかけて築かれてきた、息子さんと猫たちの関係。これからどのような微笑ましい瞬間を見せてくれるのか…今後も目が離せません。

Xアカウント『だいちゃん』では、そんな家族と猫たちとの日常や、育児の気づきなどを配信中です。

飼い主さん、息子さん、ローズちゃん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Xアカウント「だいちゃん」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。