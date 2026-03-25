記事ポイント 銀座の高知県アンテナショップ「まるごと高知」が累計来店者数1,000万人を突破2月20日から1ヶ月間の感謝キャンペーンを実施3月5日「こじゃんとありがとうの日」に島崎和歌子さんが来店 銀座の高知県アンテナショップ「まるごと高知」が累計来店者数1,000万人を突破2月20日から1ヶ月間の感謝キャンペーンを実施3月5日「こじゃんとありがとうの日」に島崎和歌子さんが来店

東京・銀座にある高知県アンテナショップ「まるごと高知」が、2010年のオープン以来の累計来店者数1,000万人を達成しています。

これを記念した「ありがとう1,000万人キャンペーン」が、2月20日から1ヶ月間にわたって開催されました。

まるごと高知「ありがとう1,000万人キャンペーン」

店舗名：まるごと高知所在地：東京・銀座運営：一般財団法人高知県地産外商公社（代表理事・戸田泰史）キャンペーン期間：2月20日から1ヶ月間

まるごと高知は、高知県産品の販路拡大（地産外商）の拠点として2010年8月にオープンしたアンテナショップです。

年間来店者数は2016年度の76万3千人がピークで、コロナ禍の2020年度には42万人台まで落ち込みましたが、その後は年54万〜59万人で推移しています。

感謝企画の目玉は、店頭での1,000円商品販売と高知往復航空券が当たるSNSキャンペーンです。

3月5日は「こじゃんとありがとうの日」として、高知県出身のタレント・島崎和歌子さんが午後3時に来店しました。

「高知家の姉さん」として、お客様に感謝の気持ちを届けています。

店舗入口には坂本龍馬の銅像や赤いはりまや橋のオブジェが配され、銀座にいながら高知らしい雰囲気が漂っています。

高知県の食文化や特産品をまるごと楽しめるアンテナショップです。

2010年の開店以来、地産外商の拠点として多くの来店者に親しまれています。

累計1,000万人もの来店者に支えられ、高知の魅力を発信し続けるスポットです。

まるごと高知「ありがとう1,000万人キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. まるごと高知はどこにありますか？

A. 東京・銀座に所在する高知県のアンテナショップです。高知県地産外商公社が運営しており、2010年8月に開店しています。

Q. 「こじゃんとありがとうの日」とは何ですか？

A. 累計来店者数1,000万人の達成を記念して3月5日に設定された特別な日です。高知県出身のタレント・島崎和歌子さんが午後3時に来店し、お客様に感謝の気持ちを届けました。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 銀座で累計1,000万人突破！ まるごと高知「ありがとう1,000万人キャンペーン」 appeared first on Dtimes.