三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが２５日、傘下の銀行や信託銀行、証券会社で２０２７年度から、定年を６０歳から６５歳に延長すると発表した。

若手には大幅な賃上げを実施し、年齢を問わず優秀な人材の確保を図る。

定年延長の対象になるのは、三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。経験豊富なシニア人材が活躍できる基盤の整備が目的で、銀行では５５歳を機に給与を下げる制度も廃止する。銀行に残って活躍を続ければ昇給が可能となり、５０歳代で出向していた人材が、銀行に残るケースも増えそうだ。

並行して若手の処遇改善も進める。銀行と信託は、２６年度から大卒の初任給を３０万円に増額する。若手を中心とした非管理職の賃金も銀行が最大７％程度、信託が最大８％程度引き上げる。若手も能力に応じて登用する方針だ。

福利厚生制度も拡充する。２６年度から出産直後などに取得する育児休業の有給期間を２週間から４週間へ延ばす。また、育休の取得者が所属する部署の同僚に対し、「御礼金」として最大１０万円を支給する。２人で仕事をカバーした場合には１人あたり５万円を支払う。育休の取得が当たり前の職場づくりにつなげたい考えだ。