【エースコック×「ROF-MAO」コラボ商品】 4月20日より発売予定 価格：256円（税別）～

エースコックは、にじさんじのVTuberユニット「ROF-MAO」とのコラボレーション第2弾を実施する。第2弾では、「ROF-MAO」のメンバー考案の味わいをカップめん化し、4月20日より全国で発売する。

価格は、「スーパーカップ1.5倍×ROF-MAO 海老だし辛味噌ラーメン」と「スーパーカップ1.5倍×ROF-MAO トマトカレー味ラーメン」が各256円（税別）、「スーパーカップ超大盛り×ROF-MAO 特まろ豚骨ラーメン」が348円（税別）。

コラボレーションを記念し、対象商品を購入したレシートで応募できる「スーパーカップ×ROF-MAO 超推し麺キャンペーン」も実施される。

「スーパーカップ×ROF-MAO 超推し麺キャンペーン」概要

本キャンペーンでは、オリジナルデザインのグッズが抽選で合計3,750名に当たる。

キャンペーン期間：4月20日（月）～ 7月19日（日）

賞品及び当選者数

抽選で当たる

【A賞】オリジナルイラスト アクリルスタンド（フタ押さえ式）500名

【B賞】オリジナルイラスト 缶バッジセット（4種セット）1,000名

【C賞】オリジナルイラスト QuoカードPay（500円）1,250名

【Wチャンス】オリジナルクリアファイル4種セット 1,000名

必ずもらえる！（1回応募・1種）

・ROF-MAOオリジナルデザイン スマホ壁紙（計4種）

□キャンペーンサイト

商品特長

商品名：スーパーカップ1.5倍×ROF-MAO 海老だし辛味噌ラーメン

めん

しっかりとした弾力と滑らかさを併せ持つ丸刃の太めん。口の中で存在感をしっかりと感じられる、食べごたえ抜群のめんに仕上げられている（湯戻し時間：4分）。

スープ

香味野菜をバランス良く配合し、海老の旨みを利かせた味噌スープ。唐辛子のピリ辛さがアクセントとなり、最後まで飽きのこない味わいに仕上げられている。

かやく

程良く味付けした肉そぼろ、風味の良い揚げ玉、色調の良いねぎ、唐辛子を加えて仕上げられている。

パッケージ

ROF-MAOの画像とシズルをしっかりと訴求することで、コラボ感とラーメンとしてのおいしさを両立させたデザイン。

スーパーカップ1.5倍×ROF-MAO トマトカレー味ラーメン

めん

滑らかさのある丸刃のめん。口の中で存在感をしっかりと感じられる、食べごたえ抜群のめんに仕上げられている（湯戻し時間:3分）。

スープ

チキン、ポーク、ビーフなどをベースに、トマトのコクやカルダモンのアクセントを加えたカレースープ。カレーの香り立つスパイス感とトマトの旨みが食欲をそそる一杯に仕上げられている。

かやく

程良く味付けした肉そぼろ、色調の良い人参、ねぎを加えて仕上げられている。

パッケージ

ROF-MAOの画像とシズルをしっかりと訴求することで、コラボ感とラーメンとしておいしさを両立させたデザイン。

商品名：スーパーカップ超大盛り×ROF‐MAO 特まろ豚骨ラーメン

めん

滑らかでコシのある、歯切れの良い丸刃のめん。適度な味付けをする事でめんのおいしさを引き立たせている（湯戻し時間:3分）。

スープ

複数種のポーク原料をベースにガーリックを利かせたまろやかな豚骨スープ。別添の調味油を加えることで、さらに豚骨の風味が加わり、味わい深い一杯に仕上がる。

かやく

食感の良い大豆そぼろ、風味の良いごま、揚げ玉、色調の良いねぎを加えて仕上げられている。

パッケージ

ROF-MAOの画像とシズルをしっかりと訴求することで、コラボ感とラーメンとしてのおいしさを両立させたデザイン。

VTuberユニット「ROF-MAO」について

加賀美ハヤトさん、剣持刀也さん、不破湊さん、甲斐田晴さんの4名が集った男性VTuberユニット。誰からも愛される面白くてカッコイイユニットを目指し、YouTubeでのバラエティ企画や音楽活動を中心に幅広く活動している。

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