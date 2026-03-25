第111回薬剤師国家試験の概要

試験日

2026年（令和8年）2月21日（土）および 22日（日）

合格発表

2026年（令和8年）3月25日（水）午後2時

厚生労働省サイトの資格・試験情報ページにて、受験地・受験番号を掲載して発表されます。また合格者には合格証書が郵送されます。

＞国家試験合格発表｜厚生労働省

第111回薬剤師国家試験の結果速報

受験者数 合格者数 合格率 全体 1万2,774人 8,749人 68.5% 新卒 7,781人 6,711人 86.2% 既卒 4,993人 2,038人 40.8%

合格者数・合格率

薬剤師国家試験の受験者数と合格者数は直近5年で微減傾向にあり、合格率は70％を下回る68～69％で推移しています。

参考：厚生労働省｜薬剤師国家試験の合格発表を行いました（第107回、第108回、第109回、第110回、第111回）より作成

第111回薬剤師国家試験の合格基準は次のとおりです。

以下のすべての基準を満たす 全問題の得点が426点以上 必須問題について、全問題への配点の70%以上で、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の30%以上 禁忌肢問題選択数は2問以下 全問題の得点が426点以上 必須問題について、全問題への配点の70%以上で、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の30%以上 禁忌肢問題選択数は2問以下

合格後の免許申請手続き

合格後は免許申請の手続きをおこない、厚生労働省が管理する薬剤師名簿に登録されることで、初めて有資格者として業務が可能になります。申請から免許証が手元に届くまでは最長4ヶ月ほどかかることもあるので、合格後は速やかに申請手続きをおこないましょう。



住所地を管轄する保健所

※一部の保健所は受付窓口となっていない場合があります。各都道府県のサイトで確認してください



受付時間

保健所（一部の県については県庁）の業務時間内



提出書類

〈必須書類〉 ・合格証書（窓口での提示に使用） ・免許申請書（指定様式はこちら） ・診断書（発行日から1ヶ月以内のもの、指定様式はこちら） ・住民票の写しまたは戸籍抄（謄）本または住民票記載事項証明書（発行日から6ヶ月以内のもの） ・収入印紙3万円（申請書内に添付）

申請書類の提出先住所地を管轄する保健所※一部の保健所は受付窓口となっていない場合があります。各都道府県のサイトで確認してください受付時間保健所（一部の県については県庁）の業務時間内提出書類〈必須書類〉 ・合格証書（窓口での提示に使用） ・免許申請書（指定様式はこちら） ・診断書（発行日から1ヶ月以内のもの、指定様式はこちら） ・住民票の写しまたは戸籍抄（謄）本または住民票記載事項証明書（発行日から6ヶ月以内のもの） ・収入印紙3万円（申請書内に添付） ＊外国籍や過去に罰金刑以上の刑に処せられたことのある人については別途提出書類が必要（詳しくは厚生労働省のサイトを参照） 〈登録済証明書の発行を希望する場合のみ必要〉 ・登録済証明書用はがき（所定の様式） ・85円分の切手（速達を希望の場合は、通常の切手分に加え300円分の切手を貼付し、「速達」と朱書き） 〈登録済証明書の発行を希望する場合のみ必要〉 ・登録済証明書用はがき（所定の様式） ・85円分の切手（速達を希望の場合は、通常の切手分に加え300円分の切手を貼付し、「速達」と朱書き） 免許登録後、免許証が手元に届くまでは2～3ヶ月ほどかかります。その間に「登録済証明書」の提出を求められる職場もあるので、必要な場合は免許申請時に依頼しておきましょう（後日では発行不可の場合があります）。登録済証明書はオンライン、または保健所などで配布しているはがきで発行の申込みができます。 参照：薬剤師免許の申請手続き等について｜厚生労働省 参照：薬剤師免許の申請手続き等について｜厚生労働省

薬剤師の給与データ

申請書類の提出先や提出書類の詳細（クリックで開閉）

薬剤師として働くにあたり、給与水準は気になるポイントの一つです。ここでは、厚生労働省の調査をもとに薬剤師の給与の傾向を整理します。

令和6年賃金構造基本統計調査より作成

＊10人以上の組織の平均月収×12ヶ月＋ボーナス



【2025年最新調査】薬剤師のリアルな年収はいくら？1万5,471件の求人を徹底調査

薬剤師として働く人たちのリアル

国試に合格しても、現場で直面する状況や感じ方は人それぞれです。なるほど！ジョブメドレーでは、これまでさまざまな薬剤師に取材してきました。その中で聞いた実体験を紹介します。

＜ケース1＞国試浪人を経て病院薬剤師になったLさん

国試を1点差で不合格となり浪人を経験したLさん。大手調剤薬局の内定を辞退して病院薬剤師の道へ進み、取材時は外来がん治療認定薬剤師を目指していました。



「臨床では調べる手段を身につけることが大事」と語り、回復しない患者さんと向き合う現実も率直に話してくれました。

＞落ち込んだりもしたけれど「辞めたい」と思ったことはない、病院薬剤師1年目のリアル

＜ケース2＞ドラッグストアから派遣薬剤師に転職したSさん 新卒でドラッグストアに入社し、調剤事務・薬局薬剤師・人事部と幅広く経験したSさん。ワークライフバランスの崩れと不本意な異動命令をきっかけに派遣薬剤師へ転職しました。



「時間の自由が利く」「複数の薬局を経験できる」という派遣の働き方に満足しており、薬剤師として職場の選択肢の広さを実感していると語ってくれました。

＞【転職者インタビュー】薬剤師3年目 28歳／転職1回（ドラッグストア薬剤師→派遣薬剤師）

＜ケース3＞不動産会社社長を経て薬剤師に復職したCさん 調剤薬局2社で経験を積んだのち、父親の誘いで不動産会社の社長に転身したCさん。3年後に薬剤師として復職した際はブランクへの不安が予想を超えるものでしたが、「異業種の経験が患者さんとのコミュニケーションに活きている」と語ります。



資格があれば戻れるという薬剤師ならではの強みを体現したケースです。

＞「戻るつもりはなかったんですが」不動産会社の社長が薬剤師にそれでも戻った理由

ジョブメドレーを使って仕事が決まるまでの期間

実際に就職や転職を考えた場合、次の職場はどれくらいの期間で決まるのでしょう。で転職した薬剤師772人のデータを分析しました。

平均日数 中央値日数 正職員 65.0日 55日 パート・アルバイト 43.2日 36日

ジョブメドレー仕事を決めた薬剤師の正職員が応募から入職までにかかった日数は平均65日（中央値55日）でした。この平均日数には「入職を数ヶ月待ってもらった」「資格取得のため急いで入職した」など、さまざまなケースが含まれます。



一方、パート・アルバイトは平均43.2日（中央値36日）と、入職までの日数が比較的短い結果となりました。正職員は勤務条件や入職時期の調整が必要になることから、入職までに一定の時間を要する傾向があると考えられます。



すでに内定をもらっている人も、これから仕事を探す人も、働き方やキャリアについて考える場面は出てくるはずです。そのときには、をのぞいてみるのも一つの手です。そのときの状況や希望に合った条件で求人を探すことができます。

はじめて働く人向けの求人

サービス形態で選びたい人向けの求人

サービス形態で選びたい人向けの求人

サービス形態で選びたい人向けの求人