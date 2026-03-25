高橋文哉「誕生日ギフトの交換しかしていない」俳優とは「関係性が意味わからない」出会い・交流語る
【モデルプレス＝2026/03/25】俳優の高橋文哉が3月24日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）に出演。誕生日プレゼントを毎年交換する俳優との交流を明かす場面があった。
【写真】高橋文哉「誘いづらいランキング1位」と明かした元有名子役
今回の放送では、俳優・鈴木福についてトークを展開し「誕生日プレゼントを毎年くれて、連絡も毎年くれる」と誕生日や正月のタイミングで連絡をとることを告白。鈴木との出会いについては「福くん仮面ライダーが好きじゃないですか。僕が『仮面ライダーゼロワン』をやった時にご縁があってお会いしたんです。その時に『ゼロワンかっこいいです！』という会話をして、その近辺が誕生日だったんです。そして、台本カバーをくれたんです。デビュー作でもあったのでライダーの時にずっと使っていた」と交流が始まったきっかけの出来事を明かした。
その後、鈴木の誕生日も祝い、20歳の誕生日を迎えた際には「お酒を飲んでほしいなと思って。でも20歳ってお酒を沢山もらうんですよ。だから、一生使えるグラスをあげようと思って、かの有名な高級グラスブランドを探して、ちょうどいいラインのグラスをあげた」と当時渡したプレゼントについて振り返った。それから「飲みに行きましょう！」と話しているものの、行きたい気持ちでいっぱいだが「鈴木福、誘いづらいランキング1位じゃないですか？」と語った高橋。続けて「超先輩だし…僕が7〜8歳のときにテレビで見て“福くん”してた人だから…」と鈴木を幼少期から知っていて、先輩のため「関係性が意味わからないんです！」と飲みに誘いづらい理由を明かしていた。
そして、「誕生日ギフトの交換しかしていない」と鈴木とのここ数年の交流を説明。「（鈴木はご飯に）行きたいと思ってくれているので良いのかな？」と話し、「一旦今、『ご飯行こう』だけLINEします」と行動に移すことを宣言していた。
また、同番組が毎週ネットニュースになっていることについても触れ「今週は絶対に福くんでいける！」と自信を見せていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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【写真】高橋文哉「誘いづらいランキング1位」と明かした元有名子役
◆高橋文哉、誕生日プレゼントを毎年もらう俳優明かす
今回の放送では、俳優・鈴木福についてトークを展開し「誕生日プレゼントを毎年くれて、連絡も毎年くれる」と誕生日や正月のタイミングで連絡をとることを告白。鈴木との出会いについては「福くん仮面ライダーが好きじゃないですか。僕が『仮面ライダーゼロワン』をやった時にご縁があってお会いしたんです。その時に『ゼロワンかっこいいです！』という会話をして、その近辺が誕生日だったんです。そして、台本カバーをくれたんです。デビュー作でもあったのでライダーの時にずっと使っていた」と交流が始まったきっかけの出来事を明かした。
◆高橋文哉「誘いづらいランキング1位」の俳優について語る
その後、鈴木の誕生日も祝い、20歳の誕生日を迎えた際には「お酒を飲んでほしいなと思って。でも20歳ってお酒を沢山もらうんですよ。だから、一生使えるグラスをあげようと思って、かの有名な高級グラスブランドを探して、ちょうどいいラインのグラスをあげた」と当時渡したプレゼントについて振り返った。それから「飲みに行きましょう！」と話しているものの、行きたい気持ちでいっぱいだが「鈴木福、誘いづらいランキング1位じゃないですか？」と語った高橋。続けて「超先輩だし…僕が7〜8歳のときにテレビで見て“福くん”してた人だから…」と鈴木を幼少期から知っていて、先輩のため「関係性が意味わからないんです！」と飲みに誘いづらい理由を明かしていた。
そして、「誕生日ギフトの交換しかしていない」と鈴木とのここ数年の交流を説明。「（鈴木はご飯に）行きたいと思ってくれているので良いのかな？」と話し、「一旦今、『ご飯行こう』だけLINEします」と行動に移すことを宣言していた。
また、同番組が毎週ネットニュースになっていることについても触れ「今週は絶対に福くんでいける！」と自信を見せていた。（modelpress編集部）
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