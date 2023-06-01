【「渡り鳥とカタツムリ」第6巻】 3月25日 発売 価格：792円

「渡り鳥とカタツムリ」第6巻の書影

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ワニブックスは、車中泊マンガ「渡り鳥とカタツムリ」第6巻を3月25日に発売した。価格は792円。2027年にはTVアニメも放送される。

転勤先の九州に少しずつ慣れてきた望月雲平は、カスタムした車で新たな旅へ出発する。

【あらすじ】

会社の上司・マミさんと一緒にカスタムした車に乗り、つぐみとナツキが待つ「道の駅ゆふいん」へと向かう雲平。その途中、通りすがりに寄った道の駅で、魅力的な特産物やグルメに目を輝かせる。

「道の駅たのしッ…！」と堪能する雲平を、なぜかジーーっと見つめる猫耳カチューシャを付けた女の子たち。熱い視線を気にしていると、自分とソックリな背格好をした青年と鉢合わせし、なぜか一緒に来てほしいと頼まれる。福岡県うきは市から湯布院、瀬の本高原、黒川温泉、雄大な絶景の大観峰へ。

車で回って車で食べて…今回の車旅も魅力が満載！

そして、お騒がせ娘の小町も登場して、雲平とつぐみの関係はどうなる？

「渡り鳥とカタツムリ」6巻発売記念フェアを開催

「渡り鳥とカタツムリ」6巻の発売を記念して3月25日より一部書店で特典の配布が決定した。対象商品を購入すると、1冊につき1枚のイラストカードを先着でもらえる。対象書店は以下の詳細ページで確認してほしい。

□「渡り鳥とカタツムリ」6巻発売記念フェアのページ

(C)Takatsu Makoto/WANIBOOKS