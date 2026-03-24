WEST.桐山照史、人生初のヴィンテージバイク購入 50年前の“一点物”「渋くてかっこいい」「真のバイク好き」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/03/24】WEST.の公式YouTubeチャンネルが3月23日に更新された。メンバーの桐山照史が新たに購入したバイクを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】STARTOイケメン「渋くてかっこいい」人生初購入した50年前のヴィンテージバイク
WEST.公式YouTubeチャンネルは「『桐山照史の趣味時間』桐山、バイク買ったってよin沖縄」というタイトルで「桐山照史がしたい事を只々ひたすらしている動画になります 人生で初めてヴィンテージバイクを買いました」という桐山からの説明とともに動画を公開。桐山は沖縄を訪れていることを明かすと、その理由がWEST.のアルバム「唯一無二」で知り合った人をきっかけに「今回初めてクラシックの1970年代のバイクを購入することができるということで、楽しみにやってきました」とバイクを購入するためであることを明かした。
これまでビッグスクーターやハーレーダビッドソンに乗っていたという桐山は、「一点物らしいです」と、50年前のヴィンテージバイクが自身のものになったことに感動しきり。今回購入したYAMAHAの1976年式「XS 650 Special」を前に「何回見ても渋いな〜」としみじみと口にし、実際にエンジンスタートや海を背景に乗りこなす様子も公開した。
この投稿は「渋くてかっこいい」「クラッシックバイク似合う」「乗ってる姿が決まってる」「真のバイク好き」「貴重」「沖縄の風景ですでにMVみたい」などと反響を呼んでいる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】STARTOイケメン「渋くてかっこいい」人生初購入した50年前のヴィンテージバイク
◆桐山照史、新しいバイクを公開
WEST.公式YouTubeチャンネルは「『桐山照史の趣味時間』桐山、バイク買ったってよin沖縄」というタイトルで「桐山照史がしたい事を只々ひたすらしている動画になります 人生で初めてヴィンテージバイクを買いました」という桐山からの説明とともに動画を公開。桐山は沖縄を訪れていることを明かすと、その理由がWEST.のアルバム「唯一無二」で知り合った人をきっかけに「今回初めてクラシックの1970年代のバイクを購入することができるということで、楽しみにやってきました」とバイクを購入するためであることを明かした。
◆桐山照史の動画に反響
この投稿は「渋くてかっこいい」「クラッシックバイク似合う」「乗ってる姿が決まってる」「真のバイク好き」「貴重」「沖縄の風景ですでにMVみたい」などと反響を呼んでいる。
（modelpress編集部）
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