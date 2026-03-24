【結果速報】第109回助産師国家試験の合格者数・合格率・合格基準と、実際に働く人の実体験を紹介！

第109回助産師国家試験の実施日程と概要

試験日

2026年（令和8年）2月12日（木）

合格発表

2026年（令和8年）3月24日（火）午後2時

厚生労働省サイトの資格・試験情報ページにて、受験地・受験番号を掲載して発表され、合格者には合格証書が郵送されます。

＞国家試験合格発表｜厚生労働省

第109回助産師国家試験の結果速報

合格者数・合格率

受験者数 合格者数 合格率 全体 2,046人 2,040人 99.7% 新卒 2,018人 2,014人 99.8% 既卒 28人 26人 92.9%

助産師国家試験の過去5年間の合格率は95.6～99.7％で推移しています。

厚生労働省「助産師国家試験の合格発表（第105回、第106回、第107回、第108回、第109回）」より作成

配点・合格基準

第109回助産師国家試験の配点、合格基準は以下のとおりでした。

一般問題を1問1点（74点満点）、状況設定問題を1問2点（70点満点）とし、次の合格基準を満たす 総得点 87点以上/144点 総得点 87点以上/144点

合格後の免許申請手続き

合格後は免許申請の手続きをおこない、厚生労働省が管理する助産師名簿に登録されることで、初めて助産師としての業務が可能になります。申請から免許証が発行されるまでに時間がかかるため、合格後は速やかに申請手続きをおこないましょう。



住所地を管轄する保健所

※一部の保健所は受付窓口となっていない場合があります。各都道府県のサイトで確認してください



受付時間

保健所（一部の県については県庁）の業務時間内



提出書類

〈必須書類〉 ・免許申請書（指定様式はこちら） ・診断書（発行日から1ヶ月以内のもの、指定様式はこちら） ・住民票の写しまたは戸籍抄（謄）本（発行日から6ヶ月以内のもの） ・収入印紙 9,000円（申請書内に貼付） ・（外国籍の人のみ）国籍がわかる書類 ・短期在留者：旅券その他身分を証する書類の写し ・中長期在留者、特別永住者：住民票の写し

〈登録済証明書の発行を希望する場合のみ必要〉 ・登録済証明書用はがき（所定の様式） ・85円切手（速達を希望する場合は300円分の切手） 申請書類の提出先住所地を管轄する保健所※一部の保健所は受付窓口となっていない場合があります。各都道府県のサイトで確認してください受付時間保健所（一部の県については県庁）の業務時間内提出書類〈必須書類〉 ・免許申請書（指定様式はこちら） ・診断書（発行日から1ヶ月以内のもの、指定様式はこちら） ・住民票の写しまたは戸籍抄（謄）本（発行日から6ヶ月以内のもの） ・収入印紙 9,000円（申請書内に貼付） ・（外国籍の人のみ）国籍がわかる書類 ・短期在留者：旅券その他身分を証する書類の写し ・中長期在留者、特別永住者：住民票の写し〈登録済証明書の発行を希望する場合のみ必要〉 ・登録済証明書用はがき（所定の様式） ・85円切手（速達を希望する場合は300円分の切手） 免許登録後、免許証が手元に届くまでは2～4ヶ月ほどかかります。その間に登録済証明書の提出を求められる職場もあるので、必要な場合は発行してもらいましょう。登録済証明書用はがきは、主に保健所で配布しています。また、オンラインでの発行も可能です。

参照：資格申請案内 ｜厚生労働省 参照：資格申請案内 ｜厚生労働省

助産師の給与データ

助産師として働くにあたり、給与は気になるポイントの一つです。ここでは、「令和6年賃金構造基本統計調査」や日本看護協会の「看護職員の賃金に関する実態調査」をもとに、助産師の給与データを紹介します。

参照元｜公益社団法人 日本看護協会「2024年度 看護職員の賃金に関する実態調査報告書」 助産師 看護師 助産師学校 養成所卒 28万3,950円 27万4,840円 看護系大学卒 28万9,188円 28万2,453円 看護系大学 大学院（修士）卒 29万3,803円 28万7,936円

新卒助産師の給与データ

助産師になるには看護師免許が前提となるため、初任給は看護師と比較されることがあります。新卒の場合、看護系大学卒では助産師と看護師の差は約7,000円と大きな開きはありません。経験を積むにつれて分娩介助手当などが加わり、差が広がっていく傾向があります。

参照元｜令和6年賃金構造基本統計調査

※10人以上の組織の平均月収×12ヶ月＋ボーナス

経験年数別の給与データ

助産師の年収は、経験1年未満の344.2万円からスタートし、1～4年で約150万円増加します。この背景として、1年目の研修期間を終え、夜勤の増加や分娩介助手当が支給され始めることなどが考えられます。

以下の記事では、都道府県・職場・年齢別などより詳しい助産師の給与の調査結果をまとめています。ぜひご確認ください。



【2025年最新】助産師の年収はいくら？都道府県別ランキングと平均月収・給料・賞与を紹介

実際に働く助産師の声

助産師として働くと一口にいっても、現場の状況や業務の感じ方は人それぞれです。なるほど！ジョブメドレーでは、これまでさまざまな職種に取材してきました。その中で聞いた助産師の実体験を紹介します。

1年目でお産100例を経験したCさん 資格取得後、北海道の個人病院へ就職したCさん。1年目から現場を任され、半年で約100例ものお産を経験したといいます。結婚を機に上京し、総合病院へ転職。遅番の帰宅時間が朝方になるという激務も経験しました。取材当時は産休・育休を経て、時短勤務で仕事と家庭を両立させています。 ＞【転職者インタビューvol.39】助産師6年目28歳／転職2回

紹介したCさんのように、ライフステージの変化によって働き方や職場を見直す場面も出てくるかもしれません。そのときには、で条件に合った求人を探してみるのも一つの手です。今後の選択肢を考えるきっかけにしてみてください。

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#助産師 #助産師国家試験