キム・ゴウン＆キム・ジェウォンにハート型の雷が落ちる…！ 『ユミの細胞たち』シーズン3、ポスター公開「年上年下ロマンスにご期待ください」
俳優のキム・ゴウンが主演する韓国ドラマ『ユミの細胞たち』シーズン3のメインポスターが24日、公開された。ユミ（キム・ゴウン）とシン・スンロク（キム・ジェウォン）の間にハート型のロマンチックな雷が落ちる「ときめき注意報」を予告している。
【動画】キム・ゴウン、キム・ジェウォンにときめき…『ユミの細胞たち』シーズン3予告
3年ぶりに帰ってきた『ユミの細胞たち』シーズン3では、平凡だった会社員のユミが、シーズン1ではク・ウン（アン・ボヒョン）、シーズン2ではユ・バビ（ジニョン）との恋を経て、人気作家に成長した姿が描かれる。しかし刺激のない日常を送る中、突如現れたある人物によって、再び笑い、泣き、恋に落ちる、細胞たちを刺激する共感とロマンスが描かれ、平穏だったユミの細胞村が、予測不能なロマンスで活気を取り戻す。
前シーズンに続き、ユミを魅力的に演じるキム・ゴウンに加えて、人気若手俳優のキム・ジェウォンの参加が決定。ジュリ文芸社編集部の新人PDで甘いマスクに相反して毒舌なキャラクターのシン・スンロク役を熱演。ロマンス小説作家として成功しながらも、依然として恋愛には不器用なユミと、ユミを担当することになるPDスンロクの年の差で描かれるロマンスの行方が見どころなる。
公開されたメインポスターは、ユミに訪れた新たな恋への期待を掻き立てる。まず、ときめきに満ちた愛らしい微笑みを浮かべるユミと、シン・スンロクの間をきらめきながら落ちてくるハート型の雷が目を引く。「雷のように飛び込んできた彼の微笑みに、眠っていた細胞が目を覚ました」という文言は、ユミとシン・スンロクの予測不能な年上・年下ロマンスへの好奇心を掻き立てる。作家として成功したものの、依然として恋愛が苦手なユミと、甘い顔とは裏腹に容赦ないツッコミを放つスンロクが、恋愛細胞をどのように目覚めさせるのか、期待が高まる。
平穏だったユミの心を再びふわふわとさせるスンロク、「家好き」のスンロクを家の外でも「フル充電のバッテリー」に変えるユミ。互いの細胞村を揺るがすような青天の霹靂のような変化に驚いたユミとスンロクの愛の細胞たちの姿も目を引く。ユミとスンロクのときめく変化と、共に活気を取り戻した細胞たちの可愛らしい活躍も見どころとなる。
『ユミの細胞たち シーズン3』の制作陣は、「作家として成功したものの、味気ない日常に陥っていたユミが、“家好き”のスンロクによって変化を迎える」とし、「ユミの悩みと成長、そしてスンロクとの元気いっぱいの年上年下ロマンスにご期待ください」とコメントしている。
同作は、4月13日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランドスターにて見放題独占配信される。（全8話／毎週月曜・火曜 1話ずつ配信）
■演出：イ・サンヨプ
■脚本：ソン・ジェジョン・キム・ギョンラン
■制作：スタジオドラゴン
【動画】キム・ゴウン、キム・ジェウォンにときめき…『ユミの細胞たち』シーズン3予告
3年ぶりに帰ってきた『ユミの細胞たち』シーズン3では、平凡だった会社員のユミが、シーズン1ではク・ウン（アン・ボヒョン）、シーズン2ではユ・バビ（ジニョン）との恋を経て、人気作家に成長した姿が描かれる。しかし刺激のない日常を送る中、突如現れたある人物によって、再び笑い、泣き、恋に落ちる、細胞たちを刺激する共感とロマンスが描かれ、平穏だったユミの細胞村が、予測不能なロマンスで活気を取り戻す。
公開されたメインポスターは、ユミに訪れた新たな恋への期待を掻き立てる。まず、ときめきに満ちた愛らしい微笑みを浮かべるユミと、シン・スンロクの間をきらめきながら落ちてくるハート型の雷が目を引く。「雷のように飛び込んできた彼の微笑みに、眠っていた細胞が目を覚ました」という文言は、ユミとシン・スンロクの予測不能な年上・年下ロマンスへの好奇心を掻き立てる。作家として成功したものの、依然として恋愛が苦手なユミと、甘い顔とは裏腹に容赦ないツッコミを放つスンロクが、恋愛細胞をどのように目覚めさせるのか、期待が高まる。
平穏だったユミの心を再びふわふわとさせるスンロク、「家好き」のスンロクを家の外でも「フル充電のバッテリー」に変えるユミ。互いの細胞村を揺るがすような青天の霹靂のような変化に驚いたユミとスンロクの愛の細胞たちの姿も目を引く。ユミとスンロクのときめく変化と、共に活気を取り戻した細胞たちの可愛らしい活躍も見どころとなる。
『ユミの細胞たち シーズン3』の制作陣は、「作家として成功したものの、味気ない日常に陥っていたユミが、“家好き”のスンロクによって変化を迎える」とし、「ユミの悩みと成長、そしてスンロクとの元気いっぱいの年上年下ロマンスにご期待ください」とコメントしている。
同作は、4月13日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランドスターにて見放題独占配信される。（全8話／毎週月曜・火曜 1話ずつ配信）
■演出：イ・サンヨプ
■脚本：ソン・ジェジョン・キム・ギョンラン
■制作：スタジオドラゴン