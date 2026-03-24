第98回選抜高校野球

甲子園球場で開催中の第98回選抜高校野球で、24日の1回戦に登場した大阪桐蔭（大阪）の応援席から流れた一曲が話題に。「マジか！」「盛れミが聴けるなんて」と、ネットが沸いている。

24日の大会第6日、第1試合で熊本工（熊本）と対戦した大阪桐蔭の三塁側アルプス席から流れたのは、ハロー！プロジェクトに所属する女性アイドルグループ「Juice＝Juice」の「盛れ！ミ・アモーレ」。TikTokなどSNSを中心に大ヒット中のラテン調の一曲が吹奏楽で流れると、X上のファンも大興奮だった。

「これは嬉しい」

「これはスゴいっ」

「ぜひ甲子園の定番ソングに」

「やばいめっちゃ興奮する」

「まさか甲子園球場で盛れミ」

「ついに応援楽曲になった」

「え！？」

「マジか！」

「盛れミが聴けるなんて」

大阪桐蔭の吹奏楽部は全日本吹奏楽コンクールやマーチングコンテストで数多くの金賞を受賞する全国屈指の強豪。同部の公式YouTubeチャンネルでは「盛れ！ミ・アモーレ」の楽曲を演奏する場面が載せられ、一部ファンの間で話題になっていた。



（THE ANSWER編集部）