「まさか甲子園で」「え！？」 流れた曲に耳を疑うTikTok世代続出 大阪桐蔭戦「これは嬉しい」
第98回選抜高校野球
甲子園球場で開催中の第98回選抜高校野球で、24日の1回戦に登場した大阪桐蔭（大阪）の応援席から流れた一曲が話題に。「マジか！」「盛れミが聴けるなんて」と、ネットが沸いている。
24日の大会第6日、第1試合で熊本工（熊本）と対戦した大阪桐蔭の三塁側アルプス席から流れたのは、ハロー！プロジェクトに所属する女性アイドルグループ「Juice＝Juice」の「盛れ！ミ・アモーレ」。TikTokなどSNSを中心に大ヒット中のラテン調の一曲が吹奏楽で流れると、X上のファンも大興奮だった。
「これは嬉しい」
「これはスゴいっ」
「ぜひ甲子園の定番ソングに」
「やばいめっちゃ興奮する」
「まさか甲子園球場で盛れミ」
「ついに応援楽曲になった」
「え！？」
「マジか！」
「盛れミが聴けるなんて」
大阪桐蔭の吹奏楽部は全日本吹奏楽コンクールやマーチングコンテストで数多くの金賞を受賞する全国屈指の強豪。同部の公式YouTubeチャンネルでは「盛れ！ミ・アモーレ」の楽曲を演奏する場面が載せられ、一部ファンの間で話題になっていた。
（THE ANSWER編集部）