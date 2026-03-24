【Vポイント×SMBCレディスゴルフトーナメント】最終日

【ジャンボが言ったこと】プロ野球をやめて習志野にきたジャンボは「独身」と偽っていた

「パッティングがよくなかったです。それが負けた原因です」

通算3アンダーで5年ぶりに7勝目を挙げた笠りつ子（38）に2打差で負けた佐久間朱莉（23）はそう言った。

今季の開幕戦を制した昨年の年間女王は、前週は2位。この日は通算2アンダーの単独首位から発進し、1番のバーディーで主導権を握ると思われた。ところが、6番パー3の第1打がグリーンに乗らず、3メートルのパーパットを外し、笠に並ばれる。10番パー4では難しいグリーン奥からのチップインで3アンダーに戻したものの、12番パー5、15番パー3でも1.5メートル以内のパーパットを決められず自滅した。

このコースはグリーンが非常に硬くて速いのが特徴。この日はピン位置が厳しく、パットの名手である鈴木愛（通算イーブン5位）も2メートル前後を何度も外し、1メートルぐらいを外す選手も続出した。

「佐久間も珍しいパットのミスが続いた」とツアー関係者が言う。

「最終日は天候には恵まれても平均スコアは74.25。簡単にバーディーが取れるホールはひとつもなかった。そんなコースで接戦になればミスした選手が負ける。佐久間はジャンボ尾崎アカデミーの1期生で、大会直前に都内で行われたジャンボのお別れの会に出席し、開幕戦の優勝報告をしたが、年間女王として史上初の開幕2連勝を目指した前週は2位。今週も狙える位置にいましたから、『この試合は絶対に勝ちたい』という欲が強すぎたのではないか」

関係者が続ける。

「こういう難しいコース（3日間の平均スコア75.3815）で勝つことでライバルは佐久間の強さを再認識し、競り合いになれば優位に立てる。ジャンボが日本オープン以外に、和合（中日クラウンズを開催する名古屋GC和合C）や川奈（フジサンケイクラシック開催の川奈ホテルGC富士C）での優勝にこだわっていたのはそういう意味もあった」

師匠は「勝てる試合を落とすな！」と怒っているはずだ。

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尾崎さんはいったい何を考え、何を語っていたのか。プロ入り直後の1970年から密着してきたゴルフジャーナリスト・菅野徳雄氏だけが知る素顔と本音。あの名言は、どんな状況で生まれたのか。いまだから明かせる秘話とは。

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