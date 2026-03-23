「めちゃめちゃかわいいー」日本代表Xの“女優さんのオールスターすぎる”投稿が話題！「人選つよすぎ」「最強の組み合わせ」
連日のスター登場が話題だ。
サッカー日本代表の公式アカウントが、３月23日に更新。「COMING SOON“ここから、行こう。最高の景色へ！”」などと綴り、「SAMURAI BLUE POP UP」を告知した。
今回のビジュアルは、出口夏希さん。その前は広瀬すずさん、有村架純さん、今田美桜さんが起用されている。
大物女優たちが代表ユニを着用したこの投稿には、以下のような声があがっている。
「サッカー日本代表、次々に国民的女優たちを起用してて最高すぎる」
「今田美桜・有村架純・広瀬すずに続いて姫が選ばれるの流石すぎる」
「これは日本版｢カルテット・マジコ｣ですなぁ」
「サッカー日本代表の人選つよすぎ」
「女優さんのオールスターすぎる」
「可愛すぎだろ」
「嬉しすぎる！！」
「最強の組み合わせすぎる」
「モノクロでもかわいいのわかる」
「めちゃめちゃかわいいー」
「次畑芽育様来ないかな あわよくば芳根京子様も」
北中米ワールドカップまで、あと約３か月。日本サッカー界も徐々に盛り上がりを見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】大物女優が代表ユニを着て！「可愛すぎだろ」
サッカー日本代表の公式アカウントが、３月23日に更新。「COMING SOON“ここから、行こう。最高の景色へ！”」などと綴り、「SAMURAI BLUE POP UP」を告知した。
今回のビジュアルは、出口夏希さん。その前は広瀬すずさん、有村架純さん、今田美桜さんが起用されている。
大物女優たちが代表ユニを着用したこの投稿には、以下のような声があがっている。
「サッカー日本代表、次々に国民的女優たちを起用してて最高すぎる」
「今田美桜・有村架純・広瀬すずに続いて姫が選ばれるの流石すぎる」
「これは日本版｢カルテット・マジコ｣ですなぁ」
「サッカー日本代表の人選つよすぎ」
「女優さんのオールスターすぎる」
「可愛すぎだろ」
「嬉しすぎる！！」
「最強の組み合わせすぎる」
「モノクロでもかわいいのわかる」
「めちゃめちゃかわいいー」
「次畑芽育様来ないかな あわよくば芳根京子様も」
北中米ワールドカップまで、あと約３か月。日本サッカー界も徐々に盛り上がりを見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】大物女優が代表ユニを着て！「可愛すぎだろ」