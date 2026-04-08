アメリカのトランプ大統領は7日、SNSで、イランへの攻撃を2週間停止することに同意したと明らかにしました。イランがホルムズ海峡を開放することが条件だとしています。トランプ大統領は7日、SNSで、イランとの交渉の仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相から、イランに対する攻撃を控えるよう要請を受けたことを明らかにしました。その上で、イランが「ホルムズ海峡の『完全かつ即時、そして安全な開放』に同意することを条件