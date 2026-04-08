海外記者がXで発表米大リーグ、ブルージェイズが日本人投手と契約を結ぶ可能性が浮上し、反響が広がっている。ドジャース戦前のニュースに、ネット上の野球ファンからは驚きの声が漏れた。騒然となったのは6日（日本時間7日）、全米野球記者協会（BBWAA）に所属するフランシス・ロメロ記者がXに投稿した一報だった。文面で「日本人の右腕・金城朋弥がトロント・ブルージェイズと現行の国際契約期間中に合意に達した。身体検