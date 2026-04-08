第1打席は四球、第2打席はフェン直単打【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間8日・トロント）ドジャース・大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。3回の第2打席ではフェンス直撃の強烈な“シングルヒット”で先制点をもたらした。もっとも、ファンの度肝を抜いたのは圧倒的な打球音だった。初回の第1打席はケビン・ガウスマン投手のボールを冷静に見極め、