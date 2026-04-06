このまま“さすらいのギャンブラー”として旅を続けるつもりなのか。女性スキャンダルを起こして以来、一向に表舞台へ帰ってこない俳優の田中圭である。実は今も“旅打ち”は続いているのだ。＊＊＊【写真】ガチ顔すぎる…ポーカー中、後めたいことがバレちゃった時のような渋い顔をする田中「麻雀放浪記」のような旅打ちで高額賞金を荒稼ぎ世界のカジノを旅しながらポーカーで金を稼ぐ――。田中が実践してきた旅は、昭和の