山粼賢人（31）が主演を務める原泰久氏の同名漫画を実写化した映画『キングダム』シリーズの第5弾『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）の新キャスト10名が発表された。同作は古代中国の春秋戦国時代を舞台とし、最新作では原作屈指の人気エピソードである『合従軍編』が描かれ、秦vs六国という大攻防戦が壮大なスケールで繰り広げられるという。山崎の他、吉沢亮（32）、橋本環奈（27）、長澤まさみ（38）という超豪華な