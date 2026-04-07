高市総理は調整が進められているイランとの首脳会談では、“ホルムズ海峡の安全な航行を確保してほしい”などと伝える意向を示しました。立憲民主党・勝部賢志 参院議員「イランとの首脳会談で、総理が今、課題として考えていて、交渉をする、会談をする大きなポイントはどんなところだというふうにお考えですか」高市総理「ホルムズ海峡の安全な航行、これを確保してほしい。そして、周辺国への攻撃、これがかなり激しく行わ