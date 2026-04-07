世界的な電動化の波と、欧州主導のルール変更――。いま、大きな転換点に立たされている日本の自動車産業。しかし、日本車メーカーの競争力は、単なる技術トレンドへの対応だけで語れるものではありません。むしろ長年にわたり培ってきた“日本流ものづくり”の思想こそが、グローバル市場で独自の強みを生み出してきた歴史があります。では、その強さの正体はどこにあるのか。なぜ日本車は、世界のユーザーに選ばれ続けてきたのか