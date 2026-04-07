元BiSHのメンバーで現在はソロとして活動するアイナ・ジ・エンドさん（31）と、フルート奏者、モデルのCocomiさん（24）が携帯電話会社のCMで共演。“お互いに言っていなかったこと”を伝え合いました。以前にも共演経験があるという2人。CMとは別に、お互いを撮影しながら質問をするインタビュー動画も作られました。CocomiさんからCMで再度共演した感想を聞かれたアイナさんは「こんなに素で撮影させてもらえる環境はなかなかな