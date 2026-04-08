【ヒカルさんの“人間力”がスゴイ！】周囲の人を“ヒカル水準”に引き上げる存在感 基準も事業も“ヒカルレベル”に ヒカルさんと関わると、周りの人の考え方や行動の質が自然と変わるのがよくわかります。特に「令和の虎」のメンバーたちは、ヒカルさんと接するようになってから、自分の考え方や行動が変わったと口をそろえて話しています。 理由はふたつあると思っています。まずひとつ目は、マインドや仕事に対す