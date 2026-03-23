名探偵コナン×JR東日本、映画『ハイウェイの堕天使』公開記念でスタンプラリー開催 “ミッション達成”で賞品進呈、江戸川コナンによる特別アナウンスの実施も
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』（4月10日公開予定）の公開を記念し、JR東日本が「JR東日本 名探偵コナンスタンプラリー」を実施する。会期は、4月17日から6月21日（※賞品の引き換えは6月22日まで）。
【画像】名探偵コナンスタンプラリー“ミッション達成”でゲットできる賞品 一覧
参加者は、対象駅を巡り設置されている江戸川コナン、毛利蘭ら人気キャラクターのスタンプを集める。“ミッション”の達成により、名探偵コナンカードゲーム描きおろしカードといった特別な景品を手に入れることができる。
スタンプは、首都圏のJR東日本26駅と東京モノレール1駅の計27駅に加え、仙台駅と長野駅にも“特別編”として設置。スタンプ台紙は、首都圏の主な駅・新幹線スタンプ設置駅等で4月17日より配布する。
また、スペシャル企画として、江戸川コナン（CV：高山みなみ）による駅構内特別アナウンスが首都圏の一部の駅で実施されるほか（3月下旬以降、ホーム上のアナウンス放送はない）、カードゲームの展示イベントや謎解きチャレンジなど、作品の世界観を楽しむことができる多彩な企画が用意されている。
「JR東日本 名探偵コナンスタンプラリー」の詳細は以下のとおり。
（1）FILE．1 特別な3組（チョイス）
ミッション：首都圏エリアに設置された27駅のスタンプから、好きなキャラクターを6駅分組み合わせよう
達成賞：名探偵コナンカードゲーム描きおろしカード「江戸川コナン＆世良真純」「萩原千速＆横溝重悟＆萩原研二＆松田陣平」（2枚1組）
※異なるスタンプの組み合わせのみ有効。特別編のスタンプは対象外。
（2）FILE．2 27マスの完全達成（コンプリート）
ミッション：首都圏エリア27駅のスタンプを全て集めて、全駅コンプリートを目指そう
達成賞：「27マスの完全達成証＆ミニクリアファイル」および「名探偵コナンカードゲーム描きおろしカード「江戸川コナン＆世良真純」（キラバージョン）」
※特別編のスタンプは対象外。FILE．2の賞品引き換えは上野賞品引換カウンターのみ。
（3）特別編 ハイウェイの堕天使
ミッション：新幹線で仙台・長野へ行って、今回だけのスペシャルメンバーのスタンプを押そう
達成賞：「アクリルスタンドキーホルダー 江戸川コナン 毛利蘭」および「名探偵コナンカードゲーム描きおろしカード『萩原千速＆横溝重悟＆萩原研二＆松田陣平』（キラバージョン）」
※特別編の賞品引き換えは上野賞品引換カウンターのみ。特別編（仙台駅・長野駅）のスタンプの絵柄・達成賞の内容は同一で、スタンプ台紙の押印欄は一駅分のみ。どちらか一駅のスタンプで達成賞がもらえる。
【画像】名探偵コナンスタンプラリー“ミッション達成”でゲットできる賞品 一覧
参加者は、対象駅を巡り設置されている江戸川コナン、毛利蘭ら人気キャラクターのスタンプを集める。“ミッション”の達成により、名探偵コナンカードゲーム描きおろしカードといった特別な景品を手に入れることができる。
また、スペシャル企画として、江戸川コナン（CV：高山みなみ）による駅構内特別アナウンスが首都圏の一部の駅で実施されるほか（3月下旬以降、ホーム上のアナウンス放送はない）、カードゲームの展示イベントや謎解きチャレンジなど、作品の世界観を楽しむことができる多彩な企画が用意されている。
「JR東日本 名探偵コナンスタンプラリー」の詳細は以下のとおり。
（1）FILE．1 特別な3組（チョイス）
ミッション：首都圏エリアに設置された27駅のスタンプから、好きなキャラクターを6駅分組み合わせよう
達成賞：名探偵コナンカードゲーム描きおろしカード「江戸川コナン＆世良真純」「萩原千速＆横溝重悟＆萩原研二＆松田陣平」（2枚1組）
※異なるスタンプの組み合わせのみ有効。特別編のスタンプは対象外。
（2）FILE．2 27マスの完全達成（コンプリート）
ミッション：首都圏エリア27駅のスタンプを全て集めて、全駅コンプリートを目指そう
達成賞：「27マスの完全達成証＆ミニクリアファイル」および「名探偵コナンカードゲーム描きおろしカード「江戸川コナン＆世良真純」（キラバージョン）」
※特別編のスタンプは対象外。FILE．2の賞品引き換えは上野賞品引換カウンターのみ。
（3）特別編 ハイウェイの堕天使
ミッション：新幹線で仙台・長野へ行って、今回だけのスペシャルメンバーのスタンプを押そう
達成賞：「アクリルスタンドキーホルダー 江戸川コナン 毛利蘭」および「名探偵コナンカードゲーム描きおろしカード『萩原千速＆横溝重悟＆萩原研二＆松田陣平』（キラバージョン）」
※特別編の賞品引き換えは上野賞品引換カウンターのみ。特別編（仙台駅・長野駅）のスタンプの絵柄・達成賞の内容は同一で、スタンプ台紙の押印欄は一駅分のみ。どちらか一駅のスタンプで達成賞がもらえる。
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