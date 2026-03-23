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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月23日は、耳を塞がない“ながら聴き”が快適すぎるSOUNDPEATSの「Clip1 イヤーカフイヤホン」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

SOUNDPEATS (サウンドピーツ) Clip1 イヤーカフ ワイヤレスイヤホン オープンイヤーイヤホン LDAC/ハイレゾ/Dolby Audio/最大40時間再生/Bluetooth5.4 マルチポイント接続 専用アプリ IPX5 クリップ式 軽量 開放型 耳挟み式 耳を塞がないイヤホン【VGP2025 SUMMER コスパ大賞】【最新バージョン v0.24】 (ダークグレー) 7,203円 （28％オフ） Amazonで見る PR PR

耳を塞がない新感覚！ 快適すぎるSOUNDPEATSのイヤーカフ型イヤホンがお得

SOUNDPEATS（サウンドピーツ）の「Clip1 イヤーカフイヤホン」は、耳に挟むイヤーカフ型のオープンイヤーイヤホンです。

耳を塞がないオープンイヤー設計により、音楽を楽しみながらも周囲の音（車の接近、駅のアナウンスなど）を自然に聞き取ることができます。

今なら28％オフの7,203円と過去最安値で販売中。

液体シリコン素材で柔らかく、耳に挟むだけで圧迫感もありません。

片耳わずか5gの超軽量設計と人間工学に基づくカーブデザインで、長時間装着しても疲れにくく、付けてるのを忘れるレベル。

メガネやマスク、ヘルメットなどの干渉を受けない、安定した装着感を実現します。

通勤・通学や運動、家事に至るまで、いつでも快適な“ながら聴き”の完成形と言えます。

Dolby×LDACで“開放型の限界突破”サウンド

SOUNDPEATS製品としては初めて最先端の音響テクノロジー・Dolby Audioに対応。

Dolby Audioを有効にすると、一般的なステレオ音源が立体的な広がりを持った臨場感あふれるサウンドに変貌します。

さらに、高音質コーデック「LDAC」に対応し、オープンイヤーでありながらCD品質を超える最大96kHz/24bitというハイレゾサウンドを再生可能です。

コンパクトサイズながらイヤホン単体で8時間、充電ケース併用で40時間の音楽再生ができます。

外出したときの帰り道や、長時間のリモート会議中でもバッテリーの心配はいりません。

急速充電にも対応しており、わずか10分の充電で約2時間の音楽再生が可能です。

「耳を塞がない快適さ」「軽くて長時間でもラク」「コスパ良く機能も充実」という“新時代のイヤホン”をお得に購入するなら今がチャンス！

SOUNDPEATS (サウンドピーツ) Clip1 イヤーカフ ワイヤレスイヤホン オープンイヤーイヤホン LDAC/ハイレゾ/Dolby Audio/最大40時間再生/Bluetooth5.4 マルチポイント接続 専用アプリ IPX5 クリップ式 軽量 開放型 耳挟み式 耳を塞がないイヤホン【VGP2025 SUMMER コスパ大賞】【最新バージョン v0.24】 (ダークグレー) 7,203円 （28％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年3月23日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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