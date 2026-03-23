【1位〜6位】3月24日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】牡羊座 総合運：★★★★★

今日は最高潮に運気が高まる1日です。親しい人たちと一緒に、たくさん笑うことができそう。グループで集まったり、仲の良い友達と電話をしたりする時間を作るのがオススメ。嬉しい情報も入ってくるでしょう。



恋愛運

誰に対しても、今日は主張を控えめに。「人の希望を叶えよう」という気持ちでいるといいでしょう。「うんうん」と頷きながら、話を聞いてみてください。すると出会いに近づいたり、恋の相手との会話がスムーズに進んだりする可能性大。



金運

｢節約しなければ｣と考えて交際費を抑えすぎるのは、今日はNG。適度に使ったほうが、今後のお金とのつながりが強くなります。普段よりも少し多めに、人付き合いの出費があってもOKだと考えて。ほかのことを節約すれば大丈夫。



ラッキーアイテム：雑誌



ラッキーカラー：パステルイエロー 金運｢節約しなければ｣と考えて交際費を抑えすぎるのは、今日はNG。適度に使ったほうが、今後のお金とのつながりが強くなります。普段よりも少し多めに、人付き合いの出費があってもOKだと考えて。ほかのことを節約すれば大丈夫。ラッキーアイテム：雑誌ラッキーカラー：パステルイエロー

【2位】射手座 総合運：★★★★☆

たとえ悪い状況の中でも「何とかなる」と思えて「こうすればいい」とアイデアも湧きそう。幸運に恵まれる日でもありますから、何も怖がらずに思い切りしたいことをすると吉。前進しようとするほど、味方も集まります。



恋愛運

自分では気づいていないことを、友達や知人から教えてもらえる恋愛運です。恋の現状や悩みなどを、恥ずかしがらずに話してみて。「これは隠しておきたいな」と思うことこそ、ありのままに伝えるのが大きなポイントです。



金運

あまり気に入っていないものでも、店員さんに勧められるままに買ってしまう可能性がある日。強引さを感じたら、早めに一度お店を離れてみてください。一方、人付き合いに使うお金は吉。笑顔で支払いをしましょう。



ラッキーアイテム：扇子



ラッキーカラー：マゼンタ

【3位】双子座 総合運：★★★★☆

やりがいを持って物事に取り組むことができたり、普段の何倍もやる気が湧いてきたりする運気です。どんな話題でも、ネガティブな言い回しや言葉は避けて。笑顔で楽しく話すと、やりがいもやる気もさらにアップします。



恋愛運

言葉よりも表情で勝負をするとよさそうな日です。言いたいことがあるときには、まずは相手としっかり視線を合わせて。そして、大切に思う気持ちを表情に込めるといいでしょう。決して説得するような話し方をしないのがポイント。



金運

「少しお金はかかるけれど、いつか実行したい」そう思っていたことについて、今日は改めて具体的に考えてみるとよさそう。思い切って実行するのもいいでしょう。モチベーションも金運もアップして、お金の動きに勢いがつきます。



ラッキーアイテム：コインケース



ラッキーカラー：ホワイト

【4位】蠍座 総合運：★★★★☆

服や食べ物は流行などを気にせず、あなたの好きなものを選んでください。また「これが好き」「こう思う」という発言にも、自信を持って◎。あなた自身が自分らしいと感じる姿を出すことで、嬉しい情報や話が舞い込んできそうです。



恋愛運

嬉しいことがありそうな恋愛運の日！ごく自然に楽しい会話ができて、恋の相手との関係がグッと前進するかも。出会いは、友達のサポートをするつもりでいると、あなた自身にも嬉しい出会いがありそうです。復縁にも自信を持って動いて。



金運

しばらく疎遠になっていた人と話していると、収入UPにつながる話題が盛り上がりそうな運気。誰かを紹介したいと言われたら、すぐにいい返事をして日程を調整しましょう！スピーディーに動くほど、最高の金運が生かされます。



ラッキーアイテム：ハンドクリーム



ラッキーカラー：ローズピンク

【5位】山羊座 総合運：★★★★☆

もともと持っている魅力が引き出される日です。日頃から周りの人を褒めることが多い人や、グチを言わない人が今日のラッキーパーソン。雑談でかまいませんから、会話をしてみて。一緒に食事ができると最高です。



恋愛運

相手に何を求めているのか、どんな自分でありたいのか…今日は、よく分からなくなってしまいそう。今日のうちに答えを出す必要などありません。「また今度考えよう」「自然とそのうちに分かる」と、おおらかに構えてOKです。



金運

これまでよりも上手にお金を使ったり、運用したりできるようになる運気です。｢お金の実力がついた｣と、実感できる瞬間もありそう。投資や節約など、お金に関して一番得意だと思えることの情報収集をするのがオススメ。



ラッキーアイテム：プリザーブドフラワー



ラッキーカラー：ネイビー