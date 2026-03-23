ディズニージュニア公式YouTubeチャンネルで再生回数No.1の大人気アニメ『スーパーキティ』が、ディズニーゴールド絵本として日本初の書籍化！

“かわいくも勇敢な猫たちが街の平和を守る”大人気のアニメーションが、絵本でも楽しめます☆

講談社『スーパーキティ ディズニーゴールド絵本』

定価：935円（税込）

発売日：2026年3月23日（月）

※発売日は書店によって異なる場合があります

サイズ：たて262mm×よこ189mm

ページ数：本文16ページ

仕様：ボードブック／オールカラー

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

ディズニージュニア公式YouTubeチャンネルで、動画再生回数No.1を記録した大人気アニメーションシリーズ『スーパーキティ』

未就学児を中心にヒットしており、子ども向けグッズやアパレルなども展開されています。

そんなアニメーションシリーズを日本で初めて書籍化した『スーパーキティ ディズニーゴールド絵本』がついに登場！

物語に登場するのは、キティデールの街に住む4匹の子猫「ジニー」「スパークス」「バディ」「ビッツィ」です。

ただのかわいい猫たちと思いきや、ひとたび事件が起こると「スーパーキティーズ」に変身！

みんなを助けるために、大活躍するおはなしです。

「スーパーキティ」の任務は、スーパーパワーやかっこいいマシン、そしてなにより優しさを使って世界をよりよい場所にすること。

お子さんの心を育むストーリー展開も、ディズニー作品ならではの魅力です。

『スーパーキティ ディズニーゴールド絵本』には、シーズン1の第1話より『スーパーキティと毛糸の大泥棒』を収録。

色鮮やかなビジュアルを豊富に使用しているのが特徴です。

自分のペースで読み進められて、何度でも読み返せるのが絵本のよさ。

文字に触れる体験にもつながるので、ひらがなやカタカナに興味を持ち始めたお子さまにおすすめです。

講談社「ディズニーゴールド絵本」とは

ディズニーの名作の数々を、オールカラーの絵とわかりやすい文章で絵本に。

40年愛され続け、累計1000万部を超える不朽のベストセラーシリーズです。

ほどよいボリュームで、とくに小さなお子さんにおすすめ！

2歳ごろからの読み聞かせから、4歳ごろからのはじめてのひとり読みにも最適で、長く楽しめます。

漢字を使わず、カタカナにはルビを振り、読みやすい「分かち書き」の工夫もしているのが、人気のひみつです。

丈夫なボードブックで破れにくく、お子さんの成長に寄り添いながら楽しんでいただけるのもおすすめポイントです。

キュートでかっこいい子猫たちが活躍する「スーパーキティ」が日本で初の書籍化！

講談社『スーパーキティ ディズニーゴールド絵本』は、2026年3月23日（月）より登場です。

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