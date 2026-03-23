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YouTubeチャンネル「山田のレゾンデートル」が、「アメックスのダイニング特典「ポケットコンシェルジュ」レポ！高級店での食事を20%キャッシュバックで楽しむ方法」と題した動画を公開した。動画では、アメリカン・エキスプレス（アメックス）のカードに付帯するダイニング特典「ポケットコンシェルジュ」の活用法と、実際の利用体験をレポートしている。



ポケットコンシェルジュとは、厳選された人気レストランをオンラインで予約・決済できるダイニング予約サービスである。アメックスの対象カード会員は、このサービスを利用して食事をすると、利用金額の10%または20%がキャッシュバックされる特典を受けられる。



動画によると、この特典の対象となるのは「ゴールド・プリファード」「プラチナ」「Marriott Bonvoy アメックス・プレミアム」「ビジネス・ゴールド」「ビジネス・プラチナ」の5種類のカードだ。特に「ゴールド・プリファード」や「Marriott Bonvoy アメックス・プレミアム」では20%のキャッシュバックが適用され、年間で最大10,000円の還元が受けられる。これにより、例えば年会費39,600円の「ゴールド・プリファード」であれば、年会費の約4分の1をこの特典だけで回収することが可能になるという。



利用方法は簡単で、まずアメックスのウェブサイトで特典に事前登録し、次にポケットコンシェルジュのウェブサイトで会員登録を行う。あとはサイト上でレストランを検索・予約し、対象のアメックスカードでオンライン決済するだけで、後日キャッシュバックが適用される仕組みだ。



動画の後半では、出演者が実際にこの特典を利用して東京・恵比寿のレストラン「kinoe」でディナーを楽しんだ様子をレポート。2名分のコース料理とドリンク代で合計26,983円を支払ったところ、上限額である5,000円分のキャッシュバックを受けられたことを明細と共に報告した。



ポケットコンシェルジュは、記念日のディナーや友人との食事、接待など、少し贅沢な食事の機会をお得に楽しむための有効な手段である。ホテル特典やマイルに注目が集まりがちなアメックスだが、こうしたダイニング特典も上手に活用することで、カードの価値をさらに高めることができるだろう。