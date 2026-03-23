俳優の谷原章介（53）がMCを務めるフジテレビの日曜朝の情報番組「SUNDAYブレイク.」が3月29日にスタートする。フジの平日朝の顔だった谷原が、初めて日曜朝に進出……。そこに一抹の不安が囁かれている。

＊＊＊

【写真を見る】「不安要素」とされる売れっ子芸人とは？

「SUNDAYブレイク.」は日曜7時からの2時間番組だが、初回は通常より30分遅い7時半からの1時間半の放送となる。初回が拡大版というのは珍しくないが、初回だけ短いというのはあまり聞いたことがない。民放プロデューサーは言う。

「フジは現在、日曜の7時から7時半まではトーク番組『ボクらの時代』、7時半から8時55分までは『日曜報道 THE PRIME』を放送しています。ところが、両番組を打ち切って谷原の新番組がスタートすると報じられると、SNSは『ボクらの時代』の終了を残念がる声であふれました。司会も台本もないまま語り合う『ボクらの時代』に意外な人気があったことを、フジも改めて気づいたのかもしれません。そこで『日曜報道』は3月22日に終了させ、29日は『ボクらの時代』の最終回に続けて『SUNDAYブレイク.』の初回を放送しようと考えたのだと思います」

谷原章介

初回放送を短くしてでも「ボクらの時代」の視聴者を引っ張り込もうという作戦か。

「最終回のゲストが豪華なら、思惑どおり『SUNDAYブレイク.』の初回は注目されるかもしれません。しかし、注目されればされるほど、不安要素も高まるかもしれません」

平日朝のフジの情報番組「めざまし8」と「サン！シャイン」では、谷原の発言が炎上することもあったが、そのことだろうか。

スペシャルキャスターにオズワルド伊藤

「谷原のMC力は業界でも高く評価されています。新番組に期待する声も少なくありませんが、不安視されているのはスペシャルキャスターに起用されたお笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介（36）のほうです」

2021年のM-1グランプリで準優勝した漫才師のツッコミ役で、俳優・伊藤沙莉（31）の兄としても知られる。

「フジとしては『サン！シャイン』のスペシャルキャスターだったカズレーザーと武田鉄矢を足して2で割ったようなタイプの芸人を起用したのかもしれません。伊藤は『ワイドナショー』（フジ）にもたびたびコメンテーターとして出演し、視聴者目線の疑問や意見の中に毒や笑いをまぶすスタイルが好評でした。ただ、日曜朝という時間帯ですから、その毒がどこまで視聴者に受け入れられるのかが未知数です。ちょっとした“とがった”発言だけで炎上してしまうかもしれません」

不安要素は他にもある

「問題は日曜朝の生放送ということです。というのも、伊藤には遅刻癖があるからです。深酒が過ぎてしまうことが原因と言われていますが、関西ローカルの『お笑いワイドショー マルコポロリ！』（関西テレビ）では先輩芸人のほんこんに本気で説教されたこともありました。また、遅刻と深酒については妹の沙莉から叱られたこともあったそうです」

「抹殺されても知らないからね！」

2024年11月に配信されたポッドキャスト番組『松岡茉優＆伊藤沙莉「お互いさまっす」』でのことだ。山手線を何周もしてしまうほどの深酒をしていた兄に対し……。

沙莉：1回ね「もう（今後は）ないよ！」って時に電話かけたわけ、私。「あんた、本当にいい加減にしなよ！ なめんじゃないよ！ あんた、本当に抹殺されても知らないからね！」って。そしたら珍しく反省したみたいで……。

伊藤は起床する6時間前にアラームをかけるようになったんだとか……6時間前？

沙莉：彼は飲み会の席で、どんなにトークをしてて、それがオチの直前でも、アラームが鳴ったら帰らなきゃいけないっていうルールを自分で作った。それからは（遅刻は）ないらしい。35歳だよ！

「沙莉のおかげで遅刻癖を克服していればいいんですけどね。また、伊藤の場合、日曜朝の視聴者との相性も疑問視されています。どちらかというと悪ガキタイプで、一家言あるキャラですから、危ない話をギリギリのラインで語ることも。同じ日曜放送だった『ワイドナショー』は録画だったので危ないところはカットできましたが、生放送ではどうなるか。また、Xで結婚する後輩芸人に祝福コメントを送った際、過去の女性関係をイジったことで炎上したこともありました」

まあ、葬式の席ですら笑いの場にしてしまうのが芸人である。

「一般の人には理解されにくいですからね。ネットで炎上するくらいは大歓迎かもしれませんが、視聴者に嫌われてしまうのは避けたいところでしょう」

当の伊藤は、スペシャルキャスターとしての起用についてこうコメントしている。

《この度毎週日曜朝7時からの『SUNDAYブレイク.』にスペシャルキャスターとして出演することになりました。わかりますよ、みなさん。遅刻で謹慎になったことがあるような男ですし、僕も番組が始まる前に発表の段階で炎上する可能性もあると思います。フジテレビはやけくそです。／知識も薄いです。7歳のしゃべるサルが出ていると思って見てください。サルだから仕方ないかと思って愛してください。》（番組公式サイトより）

日曜朝の視聴者は、仕方ないと思えるかどうか。抹殺だけはされないでほしい。

デイリー新潮編集部