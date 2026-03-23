広告代理店のガリバー、電通グループの経営不振が波紋を広げている。2025年12月期連結決算は純損益が3276億円の赤字に陥った。

【画像】電通グループの代表執行役、社長、グローバルCEOとなった佐野傑氏

買収した海外子会社の不振が続き、3101億円の減損処理に踏み切った。電通グループの赤字は3年連続で、純損失は過去最大の規模に膨らんだ。

また、電通株の配当は25年12月期は無配、26年12月期も復配の見通しは立っておらず、電通の業績不振が影響をもたらすのは電通グループや子会社群だけにとどまらない。戦前の「同盟通信」を母体とする時事通信、共同通信がそれぞれ5％以上の電通株を保有しているとみられ、無配が経営にダメージを与えるからだ。



電通の社屋 ©︎時事通信社

「時事通信の救済を軸に」

「現預金が豊富な共同はともかく、時事は24年間も営業赤字が続いている。年間10億円とも20億円ともいわれる電通株の配当で赤字を補ってきただけに、相当困っている」（メディア幹部）とされる。

気さくな人柄で契約社から慕われている時事の境克彦社長だが、この苦境をどう克服するのだろうか。「電通グループの経営不振が長引けば、時事の救済を軸にメディア再編の気運が生まれるかもしれない」（ブロック紙幹部）という見方もあり、新聞・通信社の間には微妙な空気が広がっている。

全国の新聞発行部数は1997年の5376万部がピーク。その後は減少傾向が続き、最近は2500万部を下回っている。しかし全国の新聞社や通信社に大きな破綻や再編は生じていない。

「業界の規模が半分になっても地殻変動が起きていない。宅配制度と広告を基盤にした新聞社のビジネスモデルの強固さを感じさせる」（産業アナリスト）とみられてきた。

時事通信は東京・東銀座に本社を置き、直ちに危機に陥る状況ではない。だが、社内では「新聞の部数減は通信社にも打撃となり、将来の展望を描けていない」（中堅記者）といら立ちが募るばかり。思い切った手を打つ時期に来ている。

時事のスポーツ記録を利用し親密な関係にある読売新聞や、企業情報を飛躍的に増やし人工知能（AI）の事業拡大につなげようとする日本経済新聞が、時事に食指を動かしても不思議ではない。電通株無配の衝撃波が、新聞・通信業界に乱反射する可能性は決して小さくないのだ。

順当に本命が起用された

肝心の電通グループを再生する道筋が明確になっていないのが、こうした見方に拍車をかけている。

今回、持ち株会社「電通グループ」の五十嵐博氏が社長を退き、国内事業を統括する子会社「電通」の佐野傑社長が電通グループのトップに昇格することが決まった。佐野氏は3月27日付で電通グループの代表執行役、社長、グローバルCEOとなる。

「佐野氏は五十嵐社長の親衛隊長であり、営業部門の時代から二人三脚を続けてきた」（電通幹部）とされ、経営不振によるトップ交代だったが、順当に本命が起用された。

《この続きでは、電通グループの新社長佐野氏が実績をあげた「飲料会社」、新副社長綿引氏が歩んだ「エリート部門」など、新ツートップの横顔を詳しく報じている。記事の全文は「週刊文春 電子版」のオリジナル記事として配信している》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）