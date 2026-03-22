【愛知杯】伏兵アイサンサンが波乱V…ゴール前は大接戦

3月22日、中京競馬場で行われた11R・愛知杯（G3・4歳上オープン・牝・芝1400m）は、幸英明騎乗の12番人気、アイサンサン（牝4・栗東・橋田宜長）が勝利した。アタマ差の2着に5番人気のソルトクィーン（牝5・栗東・武英智）、3着に13番人気のセフィロ（牝6・美浦・菊沢隆徳）が入った。勝ちタイムは1:19.6（良）。

1番人気で松若風馬騎乗、ドロップオブライト（牝7・栗東・福永祐一）は10着、2番人気で西村淳也騎乗、チェルビアット（牝4・栗東・高野友和）は5着敗退。

12番人気の伏兵がV

幸英明騎乗の12番人気、アイサンサンが波乱を演出した。直線ではソルトクィーンとの激しい追い比べとなり、ゴール前は僅差の攻防に。内からしぶとく脚を伸ばしたアイサンサンが、最後はわずかに前へ出て押し切った。2着に5番人気ソルトクィーン、3着に13番人気セフィロが入り、3連単は73万3950円の払戻しとなっている。

アイサンサン 12戦5勝

（牝4・栗東・橋田宜長）

父：キズナ

母：ウアジェト

母父：シンボリクリスエス

馬主：岡浩二

生産者：サンデーヒルズ

【全着順】

1着 アイサンサン 幸英明

2着 ソルトクィーン 富田暁

3着 セフィロ 吉田隼人

4着 ワイドラトゥール 西塚洸二

5着 チェルビアット 西村淳也

6着 マピュース 田辺裕信

7着 ウイントワイライト 横山典弘

8着 ナムラクララ 浜中俊

9着 リラボニート 田山旺佑

10着 ドロップオブライト 松若風馬

11着 カルプスペルシュ 横山武史

12着 レディマリオン 吉村誠之助

13着 アブキールベイ 小崎綾也

14着 スリールミニョン 丸山元気

15着 モリノドリーム 小林美駒

16着 シンバーシア 団野大成

17着 マサノカナリア 古川吉洋

18着 カンパニョーラ 嶋田純次