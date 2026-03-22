ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』。

3月18日（水）に放送された第6話では、元AKB48メンバーをめぐる三角関係にスタジオが注目する場面があった。

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同シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。

参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。

今シーズンには、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCは、霜降り明星のせいや、YOU、菊池風磨（timelesz）、谷まりあが務めている。

◆大胆すぎる行動に「あかん、あかん」

今回は、「3rdモテVOTE」前の“最後の2ショットデート”の模様が描かれた。

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海を見下ろす崖の上で、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）を待っていたのは、格闘家のたいじゅ（白鳥大珠／30歳）。まりやは直前まで俳優のゆうと（奥雄人／28歳）と甘いデートを過ごしていたが、たいじゅが「どんな感じだった？」と探りを入れると、「わかんない」と曖昧に誤魔化した。

その後、たいじゅは前日の夜に密かに焼いたという人生初の手作り“チョコパイクロワッサン”をプレゼント。たいじゅの心のこもったサプライズに、まりやは「嬉しい、ありがとう」「手作りのお菓子もらったの初めて」と笑顔を見せた。

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そして、海に沈む夕日を眺めながら、ロマンチックな空気に包まれる2人。

たいじゅはまりやを見つめ、「目つぶって」とキスをする。さらに、たいじゅはそのままゆっくりとまりやを押し倒し、まりやもたいじゅの首に腕を回す情熱的な展開に…。

この大胆すぎる行動に、スタジオのせいやは「あかん、あかん」「これはたいじゅのプレースタイルやな」と大興奮の様子だった。

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デート後のインタビューで「最高でした」と語ったたいじゅは、「（ゆうとが）ライバルになっても負けるつもりはない」と堂々宣言。

一方、まりやは「（ゆうととたいじゅは）全然違う2人なので、良さも違うし、居心地も違う…」「正直、今のところ…迷います」と、複雑な心境を明かす。

まりやをめぐるアピール合戦に、せいやは「ゆうととたいじゅ、頂上決戦やな」と注目していた。