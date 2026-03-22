伊勢の人気土産「赤福」が東京駅に期間限定で登場！　今だけ出合える和洋菓子も

三重・伊勢の人気和菓子店『赤福』と『五十鈴茶屋』が2026年3月25日から4月7日の期間限定で、東京駅に八重洲北口改札外の東京ギフトパレット内『WEEKLY PALETTE』にて特別販売会を開催する。東京で「赤福」が食べられる貴重な機会となるが、どのような商品が販売されるのか。

定番の「赤福」に、春らしい「どらやき」も食べられる！

今回の販売会では、人気伊勢土産であり定番商品の「赤福餅」「白餅黒餅」のほか、『赤福』が手がける和洋菓子ブランドの『五十鈴茶屋』の商品も登場する。

「桜どらやき」は、「桜の風味広がる」（同社）一品や「赤福で培ってきた技術を生かし、餡とお餅をどら焼き生地で挟んだ」（同社）という「餅どらやき」が販売される。春らしい桜の味わいと見た目は、手土産としても重宝されそうだ。

「桜どらやき」

ほかにも、「お米をパフ状にし、伊勢醤油で味付けしてノンフライで焼き上げた米菓。軽やかな食感と香ばしさが特長」（同社）の「饌（せん）お米のせんべい」や、春らしい「季（とき）の羊羹 桜」、「燦（さん）いちご餅・チョコ餅」などの季節限定商品を和洋問わずラインアップ。

新商品の米菓「饌 お米のせんべい」

「赤福」以外にも、『五十鈴茶屋』の春だけの楽しみに東京で出合える貴重な機会をぜひお見逃しなく。

販売商品一覧

『赤福』

・赤福餅（12個入）

・白餅黒餅

・赤福ぜんざい（1食入）

「白餅黒餅」

『五十鈴茶屋』

・饌 お米のせんべい（5個入）【東京駅初登場】

・桜どらやき【東京駅初登場】

・燦 いちご餅（5個入）

・燦 チョコ餅（5個入）

・餅どらやき

・季の羊羹 桜

・おかげ犬サブレ（10枚入）

「燦 いちご餅・チョコ餅」（5個入）

「餅どらやき」

「燦 いちご餅」（5個入）

「おかげ犬サブレ」

WEEKLY PALETTE『赤福／五十鈴茶屋』

開催期間：2026年3月25日（水）〜 4月7日（火）

会場：東京駅八重洲北口改札外 東京ギフトパレット内「WEEKLY PALETTE」

営業時間：平日 午前9時30分〜午後8時30分／土日祝午前9時〜午後8時30分

※最終日は午後6時閉場

※赤福餅・白餅黒餅は入荷次第販売開始（午前10時〜10時30分頃）

※完売次第終了

※天候・交通事情等により、販売時間および商品内容変更の場合あり

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