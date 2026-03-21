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【松のや】朝からガッツリいきたい日はこれだ！530円と思えないボリュームの満腹確定モーニング！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グルメYouTuberのまさみちゃんねるが「【松のや】朝からガッツリいきたい日はこれだ！530円と思えないボリュームの満腹確定モーニング！」と題した動画を公開。とんかつ専門店「松のや」の朝限定メニューの実力を検証した。



今回取り上げたのは、午前4時から午前11時まで販売されている「得朝ささみかつ＆コロッケ定食」。約8ヶ月ぶりに再登場したというこのメニューは、ささみかつ、コロッケ、キャベツの千切り、ポテトサラダ、味噌汁、ご飯がセットで530円（税込み）と、朝食としては破格のボリュームを誇る。



まず、松のや名物の「絶品人参ドレッシング」をかけたキャベツでベジファーストを実践。続いてメインのささみかつを特製ソースとからしで一口味わうと、衣の「ザクッザクッ」とした食感と、中のささみが「驚くほどしっとり、やわらか」であることに驚きの表情を見せた。ソースのフルーティーな甘みとからしの刺激が、「朝のぼんやりした味覚と寝ぼけた頭をシャキッと起こしてくれた」と語り、すかさず白米をかき込んだ。



さらに、この定食の楽しみはアレンジにあるという。2切れ目のささみかつには、付け合わせのポテトサラダを乗せ、ソースと七味をかけて実食。「ポテサラのクリーミーなコクとほっくりした甘み」が加わり、「クセになる組み合わせ」だと評価した。3切れ目はからしと塩でシンプルに味わうことで、「ささみかつの持つポテンシャルを引き出してくれる食べ方」だと解説する。最終的には、おかわりしたご飯の上に残りの具材を乗せ、追加注文したタルタルソース（60円）をかけたオリジナル丼を完成させ、心ゆくまで堪能した。



ボリュームがありながらも、アレンジ次第で飽きずに楽しめる同メニュー。まさみ氏は、「朝から揚げ物を食べるというちょっとした背徳感が今日を戦うためのエネルギーに変わる」と述べ、「まさに“朝の最強定食”」だと結論付けた。少し早起きして、一日の活力をチャージする選択肢として、試してみる価値はありそうだ。