昨年10カ月連続1位になった『G430』UTの人気は今年も継続 選ばれる理由はとにかく結果を出せることにアリ！【中古クラブランキング】
ゴルフパートナーの中古クラブランキング・ユーティリティ部門は、ピンの『G430』が1位を記録。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんとチェックしていこう。
【写真】1位〜10位を発表 中古ユーティリティの売り上げランキングTOP10
ピン人気を象徴するようなランキングとなった。1位には、昨年10か月連続で1位を獲得した2022年モデルの『G430』、3位は2020年モデルの『G425』、8位に2025年モデルの『G440』、10位は2019年モデルの『G410』と新旧4モデルが揃い踏み。やさしさのピンが、ユーティリティのクラブ特性と相まって人気を押し上げているようだ。「距離のあるミドルホールのセカンドや、ショートホールなど、なにかと出番が多い番手。とにかく結果を出したいと考えた時に、選択肢になるのがボールをつかまえやすく、高さも出しやすいピンのクラブです。評価の高いモデルに人気が集中する傾向もあると感じています。買い替える人はもちろん、ロングアイアンの代わりに新たに購入されるケースも多く、需要の高いカテゴリーです」。中古クラブの平均販売価格は、『G430』30,000円、『G425』24,000円。どちらもMAXなどの兄弟モデルはなく、ネックには調整機能が付く。『G430』は、軽量化されたカーボンクラウンで『G425』に比べ８gの軽量化に成功し、より高さが出しやすくなっている。 2位は、2025年の年間ランキングでも2位に入ったテーラーメイドの2021年モデル『SIM2 MAX』。やや小ぶりのヘッドサイズでソールもラウンドしていて抜けが良いのが特徴だ。「スッキリとしたヘッドで、顔にこだわる方でも納得できます。小ぶりなヘッドは、ラフやちょっとした傾斜からでも打ちやすく、積極的にピンを狙っていけます。さらに、MAXモデル特有のやさしさもあり、高さとスピンで球を止めやすいのが人気となっています」。中古クラブの平均販売価格は17,000円。クラウンとフェースの間に太めのトップラインが入り、アライメントが取りやすいのも『SIM2』シリーズの特徴。最新モデルにはない良さを感じる人は早めに手にしたい。 ■解説ゴルフパートナー藤沢長後店 島田辰也店長しまだ・たつや／ゴルフパートナー独自の社内認定制度「中古クラブアドバイザー」は、クラブの価値を正しく見極め最適な提案をするエキスパート。欲しいクラブがあれば「まずは相談してみて」と、予算に応じてベストなクラブを見つけてくれる。◇ ◇ ◇女子プロが手放さないアイアンを調査。関連記事『西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】』を読めば、その秘密がわかる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】1位〜10位を発表 中古ユーティリティの売り上げランキングTOP10
球がつかまるのに左ミスなし！ 古江彩佳は番手ごとに“調子”がバラバラのシャフトだった【ドローヒッター必見】
女子プロが使用する名器ドライバーとは？
高MOIだからってやさしいとは限らない！ 最新ドライバーは自分の“フェース開閉”のクセで選ぶべし
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【女子プロ写真】
【写真】1位〜10位を発表 中古ユーティリティの売り上げランキングTOP10
ピン人気を象徴するようなランキングとなった。1位には、昨年10か月連続で1位を獲得した2022年モデルの『G430』、3位は2020年モデルの『G425』、8位に2025年モデルの『G440』、10位は2019年モデルの『G410』と新旧4モデルが揃い踏み。やさしさのピンが、ユーティリティのクラブ特性と相まって人気を押し上げているようだ。「距離のあるミドルホールのセカンドや、ショートホールなど、なにかと出番が多い番手。とにかく結果を出したいと考えた時に、選択肢になるのがボールをつかまえやすく、高さも出しやすいピンのクラブです。評価の高いモデルに人気が集中する傾向もあると感じています。買い替える人はもちろん、ロングアイアンの代わりに新たに購入されるケースも多く、需要の高いカテゴリーです」。中古クラブの平均販売価格は、『G430』30,000円、『G425』24,000円。どちらもMAXなどの兄弟モデルはなく、ネックには調整機能が付く。『G430』は、軽量化されたカーボンクラウンで『G425』に比べ８gの軽量化に成功し、より高さが出しやすくなっている。 2位は、2025年の年間ランキングでも2位に入ったテーラーメイドの2021年モデル『SIM2 MAX』。やや小ぶりのヘッドサイズでソールもラウンドしていて抜けが良いのが特徴だ。「スッキリとしたヘッドで、顔にこだわる方でも納得できます。小ぶりなヘッドは、ラフやちょっとした傾斜からでも打ちやすく、積極的にピンを狙っていけます。さらに、MAXモデル特有のやさしさもあり、高さとスピンで球を止めやすいのが人気となっています」。中古クラブの平均販売価格は17,000円。クラウンとフェースの間に太めのトップラインが入り、アライメントが取りやすいのも『SIM2』シリーズの特徴。最新モデルにはない良さを感じる人は早めに手にしたい。 ■解説ゴルフパートナー藤沢長後店 島田辰也店長しまだ・たつや／ゴルフパートナー独自の社内認定制度「中古クラブアドバイザー」は、クラブの価値を正しく見極め最適な提案をするエキスパート。欲しいクラブがあれば「まずは相談してみて」と、予算に応じてベストなクラブを見つけてくれる。◇ ◇ ◇女子プロが手放さないアイアンを調査。関連記事『西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】』を読めば、その秘密がわかる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】1位〜10位を発表 中古ユーティリティの売り上げランキングTOP10
球がつかまるのに左ミスなし！ 古江彩佳は番手ごとに“調子”がバラバラのシャフトだった【ドローヒッター必見】
女子プロが使用する名器ドライバーとは？
高MOIだからってやさしいとは限らない！ 最新ドライバーは自分の“フェース開閉”のクセで選ぶべし
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【女子プロ写真】