お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、「クレーンゲームをやったことがあるか」を調査した。

クレーンゲーム、したことある？ イメージ（※生成AIで作成）

「やったことはあるけど、自らはあんまやらんかな」と答えたのは、花妃。無料券をもらったときや、友人がやるときに付き合いでやる程度だという。

対するとんずはクレーンゲーム好きで、ゲームセンター自体も好きとのこと。ただ、取れるまでお金を使ってしまうタイプで、「じゃがりこを1つとるのに5000円とか使って、その使ったという事実がおもろなってまう」とのこと。そのため、「好きなもののあまりやらないように気をつけている」と話した。

対照的な回答をした2人だが、SNSでは、ついついクレーンゲームの動画を見てしまうのだそう。ただし、感想はやはりそれぞれに異なり、花妃は「もったいないと思っちゃう（からやらない）。ぬいぐるみとかも、『買ったらいいやん』と感じる」とコメント。



とんずは、その意見に同意しつつも「ぬいぐるみに関しては、クレーンゲームにしかおらへんふわふわ感がある」と反論。「独特のやわらかさが好きで、元カレに取ってもらったものが部屋で山積みになっていて、枕にしているものもある」と明かした。

アンケート結果では、70票の回答があり、クレーンゲームをやったことが「ある派」が83パーセント、「ない派」が17パーセントに。「ある派」が大差をつける結果となった。

アンケート結果（番組公式Xより）

ある派からは、「できなくても気が向くとやってる」「お金を使い果たした」など、「ついやってしまう」という声が多く寄せられた。

「めっちゃクレーンゲームしちゃう。昔、お年玉全部使った」



「動画を参考にしますが、できずに落ち込み、気が向いたらまたやってるの繰り返しです。高校時代はよく友人と行っていました」



「昔は、いまと比べて簡単に取れたのでやっていました。いまは全然取れないので、5回ぐらいやっても無理なら諦めます」



「地元にめっちゃ取りやすくしてくれてるクレーンゲームのお店があるのでよく行きます」



「だいぶうまいです。お菓子のお特用パックとかとっちゃう」

ほかに、「クレーンゲームをやったことはあるけど、めちゃ下手だからもうやらない」といった、「経験はあるものの取れないからやらないようにしている」という人もいた。

ない派からは、「やる機会がなかったです。お金があるだけ使ってしまいそうです」というメッセージが寄せられた。

この結果に、とんずは「そんなにやったことがない人おるんや」と、17パーセントであっても多いと驚いた様子をみせた。



それでも大半がやったことがあるということで、「いま、どんどん難しくなってるよね。なんか種類も増えてるやん。人間の『絶対に物が欲しい』っていうのを嘲笑うかのような」と、簡単に取れた時代を懐かしんでいる様子だった。



※ラジオ関西『Clip火曜日』2026年3月3日放送回より