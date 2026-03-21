ディズニーが、人気シリーズの新作「インクレディブル・ファミリー3」と「リロ＆スティッチ2」を2028年夏に公開することを発表した。発表は株主向け説明会で行われ、同社の新CEOに就任予定のジョシュ・ダマロが今後のラインナップを明らかにした。



【写真】実写版でブレイク 主人公リロを演じたマイア・ケアロハ

実写版「リロ＆スティッチ2」は2028年5月26日、ピクサー作品「インクレディブル・ファミリー3」は6月16日に全米劇場公開される予定となっている。



「インクレディブル・ファミリー3」はピーター・ソーンが監督を務め、これまでシリーズを率いてきたブラッド・バードが監督を離れる初の作品となる。



「インクレディブル・ファミリー」シリーズでは、ミスター・インクレディブルとイラスティガールとしても知られるボブとヘレン・パー夫妻が、ヒーロー活動が禁止された世界で家族生活と超能力の両立に奮闘する姿が描かれてきた。第1作は全世界興行収入6億3000万ドル(約950億円)、第2作は12億4000万ドル(約1860億円)を記録している。



一方の「リロ＆スティッチ2」は2002年のアニメ版を共同脚本・監督したクリス・サンダースが再び脚本を担当し、スティッチの声も続投する。2025年公開の実写版は配信から劇場公開へ方針転換され、同年に世界興収10億ドル(約1500億円)を突破した作品の1本となった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）